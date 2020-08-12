В Ставропольском крае мужчина осужден к 24 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство двух лиц

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Ставропольского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого Виталия Жилы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Установлено, что в феврале 2005 года Жила, ранее осужденный в 1998 году за убийство, напал на мужчину и женщину с целью хищения их имущества. Используя кухонный нож, он нанес им 34 удара потерпевшей и 12 ударов потерпевшему. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. После убийства мужчина обыскал квартиру и похитил имущество на общую сумму около 35 тыс. рублей. Покинув квартиру, он скрылся от органов предварительного следствия и 15 лет находился в федеральном розыске.

В апреле 2019 года Жила, используя строительные инструменты, взломал входную дверь и проник в магазин в г. Кисловодске с целью хищения товара и денежных средств. Там же он и был задержан сотрудниками полиции.

Приговором Ставропольского краевого суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Виталию Жиле назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил иск о компенсации причиненного потерпевшей морального вреда и возмещении материального ущерба в размере более 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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