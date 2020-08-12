«Газпром межрегионгаз» внедряет биллинговую платформу для абонентов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 августа 2020, 15:40

Сегодня в Пскове состоялась презентация новой технологической платформы биллинга для абонентов «Газпром межрегионгаз». С ее помощью пользователи смогут в режиме онлайн оплатить счета за газ и отслеживать зачисление платежей, а сама платформа будет интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ).

«Среди абонентов „Газпром межрегионгаз“ более 250 тысяч юридических лиц и свыше 30 миллионов физических, — отмечает Сергей Густов, генеральный директор „Газпром межрегионгаз“. — Мы приняли решение о внедрении биллинговой платформы по результатам анализа ситуации с обращениями абонентов. Ежедневно нам поступает до 250 тысяч телефонных и электронных заявок. Новая система позволит принимать правильные управленческие решения и, главное, сделать систему оплаты удобной и легкой для наших потребителей».

По словам участников проекта, при построении системы основной акцент был сделан на создании максимально клиентоориентированного сервиса. Благодаря внедрению новой биллинговой платформы абоненты «Газпром межрегионгаз» смогут в «Личном кабинете» в режиме онлайн отслеживать показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать счета, следить за статусом платежей и получать необходимые документы. Для абонентов также будет доступно мобильное приложение «Личный кабинет» одновременно на двух мобильных платформах. Почти в десять раз увеличилась скорость расчетов и обработки данных, а обращения абонентов теперь рассматриваются в короткие сроки в режиме «единого окна».

Для юридических лиц новая биллинговая платформа также предлагает «Личный кабинет промышленного потребителя», где в режиме онлайн можно проконтролировать часовые расходы природного газа и распределение объемов по договорам, а данные визуализируются в виде графиков и трендов.

«Отдельно выделены две услуги, которые позволяют изменять плановые значения потребления, — говорит Михаил Константинов, Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка и генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ), обеспечившей технологический цикл внедрения новой биллинговой платформы. — Первая услуга — график неравномерности, вторая — изменение планового объема. Сервисы реализованы в виде мастера, где пошагово определяются параметры изменений. В ближайшее время мы планируем интегрировать в „Личный кабинет“ систему ЭДО, чтобы моментально обмениваться документами в электронном виде».

До конца 2020 года новая система биллинга заработает в Новгородской, Самарской, Ярославской и Владимирской областях. В ближайшие годы «Газпром межрегионгаз» намерен внедрить биллинговую платформу во всех регионах России.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности компании — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности, реализация проектов в области теплоэнергетики.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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