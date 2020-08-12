Source: Russia – Council of the Federation

Ускорить организацию горячего питания в школах поможет межведомственное взаимодействие, считает сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области считает, что ускорить организацию горячего питания в школах поможет межведомственное взаимодействие.

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«Выделение дополнительных средств регионам на организацию горячего питания в школах — важнейшее решение, которое дано во имя здоровья детей. Необходимо объединить усилия всех ведомств, причастных к организации этого процесса, чтобы ускорить решение проблемы», — отметила Галина Карелова, комментируя поручение Президента РФ Владимира Путина, данное на совещании с членами Правительства РФ, посвященном ходу подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года.

Сенатор напомнила, что в ходе совещания было принято решение об увеличении субсидий регионам на организацию горячего питания школьников примерно на 39 миллиардов рублей с тем, чтобы все общеобразовательные учреждения, которые технически готовы это делать, получили средства уже в текущем году. С этой целью будет изменен порядок предоставления субсидии — ее получат не только те регионы, как предусматривалось ранее, в которых все школы готовы к организации горячего питания (сейчас их 57), но и остальные, где отдельные общеобразовательные учреждения подготовились обеспечивать школьников горячим питанием.

Органы управления образованием регионов несут основную ответственность за горячее питание в школах, но их компетенции в этой сфере невелики, и это тормозит дело

По мнению Галины Кареловой, чтобы ускорить решение проблемы в остальных регионах и повысить эффективность расходования выделенных средств, необходимо активнее объединять усилия органов управления образованием в регионах, органов Роспотребнадзора, общественности.

«Такое межведомственное и общественное взаимодействие диктует сама жизнь. Организация горячего питания в школах требует подготовки соответствующей инфраструктуры, выверенной логистики, отлаженных механизмов взаимодействия разных структур. Органы управления образованием регионов несут основную ответственность за горячее питание в школах, но их компетенции в этой сфере невелики, и это тормозит дело. Особенно это будет проявлять себя в сельских и малокомплектных школах, которые также должны быть включены в систему обеспечения школьников горячим питанием. Речь идет о здоровье детей, и помогать им нужно всем миром», — сказала Галина Карелова.

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