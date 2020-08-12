Западно-Сибирская транспортная прокуратура добилась погашения задолженности перед авиаперевозчиками

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку граждан по софинансируемым маршрутам.

В целях реализации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия с акционерным обществом «КрасАвиа» и обществом с ограниченной ответственностью «СИЛА» в 2019 и 2020 гг. заключены соглашения о предоставлении субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены факты нарушения условий предоставления авиапредприятиям субсидий, что привело к образованию перед ними задолженности на сумму около 1 млн рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес Правительства Республики Хакасия, по результатам рассмотрения которого задолженность перед авиаперевозчиками погашена в полном объеме.

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