Минспорт России направил Всероссийской федерации лёгкой атлетики субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics

Source: Russia Ministry of Sport

Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской лёгкой атлетике, Министерство спорта Российской Федерации приняло беспрецедентное решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.

Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие лёгкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics.

В марте Совет World Athletics постановил, что за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф и расходы, которые понесла World Athletics. ВФЛА не нашла средств для выплаты штрафа, что грозило ВФЛА полным исключением из World Athletics и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

В конце июля Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин направил письмо в World Athletics с гарантиями погашения долга ВФЛА перед World Athletics. После этого Совет World Athletics принял решение отсрочить выплату долга до 15 августа. В случае неуплаты задолженности к этому сроку Совет World Athletics рекомендовал внеочередному конгрессу организации полностью исключить ВФЛА из состава World Athletics.

Минспорт России продолжит оказывать поддержку и содействие в реализации плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу и в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics.

Лёгкая атлетика входит в пятёрку самых популярных видов спорта в России по количеству занимающихся. Согласно статистическим данным Минспорта России общая численность занимающихся лёгкой атлетикой в Российской Федерации в 2019 году составила почти 2 млн человек.

Лёгкая атлетика – самый медалеёмкий олимпийский вид спорта. Несмотря на текущую ситуацию в российской лёгкой атлетике, российские спортсмены в период с 2017 по 2019 годы завоёвывали награды на крупнейших международных соревнованиях. На Чемпионате мира 2017 года российские атлеты выиграли одну золотую и пять серебряных медалей, на Чемпионате Европы 2018 года – одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали, на Чемпионате мира 2019 года – две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Результаты российских атлетов свидетельствует об их конкурентоспособности на международной арене.

Поддержка развития «королевы спорта» в России позитивно скажется на количестве занимающихся лёгкой атлетикой на профессиональном и любительском уровнях и результатах сборных команд на международных соревнованиях.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI