Н. Журавлев: Комиссия ФС согласовала внесенную Правительством методику по финансированию горячего питания в школах, предложенную Советом Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Пропорциональное предоставление финансирования всем регионам — наиболее справедливое решение в интересах детей, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области поддержал решение о выделении дополнительных средств на обеспечение школьников горячим питанием.

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«Бюджетная комиссия Федерального Собрания оперативно согласовала распределение средств на горячее питание учащихся младших классов по регионам. Мы принимали активное участие в подготовке правил распределения. Было услышано, в том числе наше предложение о переносе даты фиксации готовности регионов на более поздний период, по состоянию на середину июля, что позволило большему числу субъектов РФ попасть в перечень обеспечивших полную готовность. Мы также предлагали предусмотреть финансирование всех регионов, даже тех, в которых не все школы подготовили соответствующую инфраструктуру ввиду объективных причин. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях Совета Федерации», — сказал парламентарий.

Пропорциональное предоставление финансирования всем регионам — наиболее справедливое решение в интересах детей

Николай Журавлев отметил, что не все регионы успели обеспечить 100-процентную готовность школ, в некоторых из них изначально не было столовых, однако право воспользоваться льготой, по решению Президента, должно быть у всех детей младших классов, независимо от этих обстоятельств. Постепенно до 2023 года и эти инфраструктурные задачи должны быть решены на местах. Теперь регионы должны обеспечить должный контроль и оперативность в дальнейшей подготовке оставшихся объектов. Это касается, в том числе малокомплектных школ, учебных заведений в труднодоступных районах.

«Пропорциональное предоставление финансирования всем регионам — наиболее справедливое решение в интересах детей. Его реализация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но это тот случай, когда расходы более чем оправданы. Такое решение Президента позволит сэкономить средства тех регионов, которые финансировали питание школьников самостоятельно, а главное поддержать родителей, особенно многодетные семьи», — подчеркнул Николай Журавлев.

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