ООО «Газпром трансгаз Саратов» помогло открыться Радищевскому музею после карантина

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Новости проектов и регионов

12 августа 2020, 18:00

Газотранспортное предприятие оказало благотворительную помощь для приобретения необходимых средств индивидуальной защиты для выполнения мер безопасности, предписанных Роспортребнадзором, для работы Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева.

В начале июля Правительство региона разрешило возобновить работу областным музеям, с условием соблюдения всех санитарных норм и социального дистанцирования. В их числе обеспечение каждого посетителя средствами индивидуальной защиты — гигиеническими масками и одноразовыми перчатками, установка в холлах дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук.

На приобретение комплектов средств индивидуальной защиты для всех, аппаратов и растворов для дезинфекции рук, нанесения разметки и информационных знаков потребовалось немало средств. При ежегодном планировании бюджета музей не предусматривал данные затраты. Компания «Газпром трансгаз Саратов» поддержала старейшее учреждение культуры области и оказало финансовую помощь.

В настоящее время для посетителей действуют постоянная экспозиция: «Шедевры коллекции Радищевского музея», выставка «Святые лики православия» и выставка собрания живописи Государственного исторического музея «Аристократический портрет в России XVIII — начала XX века». Попасть в музей можно только по предварительной записи, в группе должно быть не больше 5 человек.

«Коллектив музея очень благодарен давнему другу и надежному партнеру ООО „Газпром трансгаз Саратов“ за оказанную помощь. Предприятие поддержало нас в трудную минуту, помогло открыться после продолжительного карантина, закупить средства индивидуальной защиты и для посетителей, и для работников. Это не первый опыт нашего сотрудничества, которое вне всяких сомнений будет продолжено», — отметила директор Саратовского художественного музея им А. Н. Радищева Людмила Калинина.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне эксплуатационной ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 165 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. 216 газораспределительных станций обеспечивают газом около 4,5 млн человек — жителей Саратовской, частично Тамбовской и Пензенской областей.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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