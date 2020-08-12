Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Армия-202011.08.2020 15:34

РКЦ «Прогресс» представит ракетно-космическую технику собственной разработки на VI форуме «АРМИЯ-2020»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос», г. Самара) в период с 23 по 29 августа 2020 года участие в работе VI международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» (г. Кубинка, Московская обл.) в составе объединенной экспозиции Госкорпорации «Роскосмос». Выставочные стенды предприятий ракетно-космической отрасли находятся в павильоне А (стенды № 1Д6).

В экспозиции самарского РКЦ «Прогресс» представлены макеты российской ракетно-космической техники собственной разработки: ракета-носитель семейства «Союз-2» в масштабе 1:20, ракета-носитель «Союз-2» этапа 1в в масштабе 1:20, ракета-носитель «Союз-5» в масштабе 1:20, космический аппарат «Обзор-Р» в масштабе 1:10, малый космический аппарат «Аист-2Д» в масштабе 1:5.

В составе экспозиции РКЦ «Прогресс» примет участие его филиал — «Научно-производственное предприятие «Оптические и электронные комплексы и системы» и представит волоконно-оптические компоненты. На форуме будет демонстрироваться презентационный фильм об основных направлениях деятельности предприятия.

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