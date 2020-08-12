Руководитель Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудил газификацию Псковской области с губернатором региона Михаилом Ведерниковым

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 августа 2020, 16:45

Сегодня состоялась встреча генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В ходе рабочего совещания они обсудили реализацию на территории региона Программы газификации в 2020 году и формирование программы на 2021–2025 годы.

Псковская область участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. За время ее реализации было завершено строительство 17 объектов протяженностью свыше 357 км. До конца 2020 года завершится строительство 5 объектов газификации, ведутся проектно-изыскательские работы еще по 3 объектам.

«В сотрудничестве с администрацией Псковской области мы успешно реализуем различные программы. Хочу отметить, что регион платит за газ согласно графику, и это идет на пользу всем участникам процесса. Ведь эти деньги возвращаются в бюджет области в виде новых объектов газификации и различных совместных проектов. По просьбе губернатора мы включаем в программу газификации 2021–2025 годов 4 дополнительных объекта», — прокомментировал встречу генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Также участники встречи коснулись вопроса оплаты природного газа потребителями. Было отмечено, что подписанный годом ранее график погашения задолженности соблюдается. Общий уровень расчетов населения составил 98%.

Отдельно стороны рассмотрели проекты теплоснабжения ООО «Газпромтеплоэнерго Псков», которое входит в состав Группы «Газпром межрегионгаз». До начала отопительного сезона планируется ввод в эксплуатацию 3 блочно-модульных котельных в городе Невель и 1 в деревне Вышгородок Пыталовского района области.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности — реализация природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности Общества — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности, реализация проектов в области теплоэнергетики.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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