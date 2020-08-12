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#НПО Энергомаш#Главное#ИСРД12.08.2020 11:51

Цифровая трансформация НПО Энергомаш обеспечит точность измерений

Метрологическая служба НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») активно включилась в процесс цифровой трансформации предприятия, стартовавший в рамках проекта «Цифровые технологии проектирования и производства» в НПО Энергомаш в 2016 году. Так, в июле 2020 года в учебном центре НПО Энергомаш прошло обучение программному продукту АСУ МС (Автоматизированная система управления метрологической службой).

Обучение пока прошли первые две группы — 20 человек, однако в дальнейшем уже запланировано продолжение. Планируется обучить как метрологов, так и работников производственных и испытательных подразделений.

«В настоящий момент метрологической службой совместно с Управлением информационных технологий проводится цифровизация метрологического обеспечения не только производства, но всего НПО Энергомаш. В частности, была проведена работа по выбору программного продукта для цифровизации метрологического обеспечения НПО Энергомаш, — рассказывает главный метролог предприятия Алексей Марталов. — Возможности данного продукта предполагают создание единой многопользовательской системы для НПО Энергомаш и предприятий ИСРД, а также осуществление сквозной интеграции между предприятиями и совместимости с ПО „Галактика“.Новый программный продукт позволяет оперативно находить оборудование с необходимыми метрологическими характеристиками (класс точности, погрешность измерений, диапазон измерений, утвержденный тип и т.д.) для применения в производстве и НИК, интегрируется с оборудованием для штрихкодирования средств измерений и контроля, а также подавать информацию о поверке средств измерений в соответствии с требованиями Законодательства в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений и сохранять ее в случае утери бумажных документов».

Параллельно с обучением новому программному продукты вопросы метрологии обсуждались на вебинаре «Метрология поверхности. Методы измерений и оценки основных геометрических характеристик деталей» с участием доцента Санкт-Петербургского политехнического университета к.т.н. Тарасова Станислава Борисовича. В вебинаре приняли участие около сорока сотрудников различных подразделений предприятия: конструкторского бюро, службы главного инженера и метрологической службы.

«На обучении поднимались важные темы, в частности, сравнение новых и старых ГОСТов. Особенно такой вебинар, на мой взгляд, был полезен коллегам-новичкам», — считает Дмитрий Смирнов, ведущий инженер по метрологии лаборатории линейно-угловых измерений.

Сегодня современные технические возможности и ИТ-решения позволяют проходить обучение не только в офлайн, но и в онлайн формате, в том числе и на рабочем месте. Например, каждый работник предприятия может пройти «Базовый курс по метрологии», размещенный в Системе дистанционного обучения предприятия. Цифровая трансформация предприятий ИСРД проходит в соответствии с утвержденной «Стратегией цифровой трансформации Госкорпорации „Роскосмос“ на период до 2025 года и перспективу до 2030 года». Стратегия предполагает посредством управления данными формировать и удерживать в стабильном состоянии цифровую экосистему отрасли «Роскосмос 2.0».

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