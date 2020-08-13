А. Майоров: Решения, принятые на совещании в СФ по обеспечению мониторинга ликвидации последствий аварии в Норильске, выполняются

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ будет продолжать мониторинг, подробные результаты которого оперативно размещаются на портале Совета Федерации.

В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на постоянной основе анализирует информацию, представляемую ПАО «ГМК компанией «Норильский никель» о ходе работ по ликвидации последствий аварии. Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«За прошедшие сутки собраны 8 куб.м топливно-водяной смеси из топливно-водяных котлованов, 4,4 т обработанного сорбентом грунта, перекачено 1 434 куб.м топливно-водяной смеси. С учетом всего этого обработаны 218,6 км береговой линии и 428 520 кв.м загрязненной территории, всего собрано 34 227 куб.м топливно-водяной смеси. Проводился отбор 10 проб воды, 10 проб отходов в грунте и 41 пробы грунта. По результатам последних исследований зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8,6 раз, в устье реки Амбарная превышения не зафиксированы», — сказал он.

По результатам последних исследований зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8,6 раз, в устье реки Амбарная превышения не зафиксированы

Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, перекачке топливно-водяной смеси и подготовки склада временного хранения продолжаются, к ликвидации последствий аварии привлечены 313 человек, 70 единиц техники, в том числе 2 воздушных судна.

Алексей Майоров напомнил, что при Комитете СФ по аграрно- продовольственной политике и природопользованию создана межкомитетская временная рабочая группа по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, возглавляет которую член Комитета СФ Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Ее цель — выработать системные меры и внести предложения по совершенствованию законодательства для обеспечения экологической безопасности.

Комитет СФ и дальше будет продолжать мониторинг реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий аварии, подробные результаты которого оперативно размещаются на портале Совета Федерации на странице Комитета, подчеркнул Алексей Майоров.

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