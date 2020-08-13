Бывший глава г. Оренбурга осужден за коррупционные преступления

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы города Оренбурга Евгения Арапова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде установлено, что в 2012 году, будучи главой администрации г. Оренбурга, Арапов через подставное лицо создал фирму для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением в аренду объектов недвижимости, в том числе находящихся в муниципальной собственности. В 2018 году градоначальник получил от своего заместителя по градостроительству, земельным отношениям и дорожному хозяйству за попустительство по службе взятку в сумме 400 тыс. рублей.

Помимо этого, подсудимый получил незаконное в виде объекта недвижимости. Так, учредитель строительной компании, заинтересованный в поддержке при решении вопросов инвестирования в жилищное строительство, передал ему однокомнатную квартиру стоимостью более 1,3 млн рублей. Для сокрытия факта завладения недвижимостью сделка оформлена на доверенное лицо чиновника.

Суд назначил Арапову наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных и муниципальных органах сроком на 5 лет.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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