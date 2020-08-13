Встреча с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день. Борис Юрьевич, «Интер РАО ЕЭС» у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвёртое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвёртое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно. С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели. Выручка, по-моему, за прошлый год 900 с лишним миллиардов рублей составила.

Б.Ковальчук: Более триллиона.

В.Путин: Давайте поговорим по всем этим направлениям, имея в виду, что «Интер РАО ЕЭС» ещё является у нас единственным поставщиком электроэнергии за рубеж и, если нужно, приобретает эту электроэнергию за рубежом.

Пожалуйста.

Б.Ковальчук: Уважаемый Владимир Владимирович, группа «Интер РАО» является крупнейшей в капитализации российской электроэнергетической компанией. Наша стоимость превышает 600 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2014 году наша капитализация составляла всего 74 миллиарда рублей, а в марте текущего года, до начала всех экономических последствий, вызванных пандемией, стоимость на Московской бирже превышала 650 миллиардов. То есть за последние шесть лет капитализация группы увеличилась более чем в восемь раз.

Мы работаем в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах нашей страны. Установленная мощность составляет 32 тысячи мегаватт, выработка электроэнергии – 133 миллиарда киловатт-часов, продажи на розничном рынке – порядка 200 миллиардов киловатт-часов. В этом году мы показали максимальный результат по экспорту, начиная с 2011 года, – более 19 миллиардов киловатт-часов.

Мы занимаем, Вы абсолютно точно сказали, четвёртые места по объёму выработки электрической и тепловой энергии, третье место – по установленной мощности, первое место – по объёму розничного бизнеса и являемся единственным оператором по экспортно-импортным операциям.

Группа входит в 15 крупнейших холдингов России. Как я уже говорил, впервые в 2019 году выручка превысила триллион рублей.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вами в 2009 году было принято решение о консолидации ряда активов на базе «Интер РАО». Разрешите доложить, как за эти 10 лет изменилась компания.

В.Путин: Об этом поговорим.

И ещё мне бы хотелось услышать, как идёт работа по новым объектам. У Вас же четыре, по-моему, объекта сейчас в работе?

Б.Ковальчук: У нас большое количество объектов, в том числе в рамках утверждённой Вами программы модернизации.

Я коротко доложу по цифрам. Выручка увеличилась с 68 миллиардов рублей в 2009 году до 1 триллиона 32 миллиардов – в 2019-м, то есть в 15 раз. EBITDA вырос с 11 миллиардов до 141 миллиарда, то есть в 12,7 раза. Объём уплаченных налогов вырос с 2 до 66 миллиардов ежегодно, то есть более чем в 30 раз. Для сравнения, в 2009 году мы показали убыток более 12 миллиардов рублей, а в 2019 у нас прибыль 82 миллиарда рублей.

За эти 10 лет мы проинвестировали в российскую генерацию 539 миллиардов рублей. Как Вы правильно сказали, мы ввели большое количество мощностей, если быть точным, 7300 мегаватт мощностей было построено в Российской Федерации. В результате удельный расход топлива на выработку киловатт-часа снизился до 295 грамм. Это лучший показатель среди всех теплогенерирующих компаний России.

Также в рамках одобренной Вами программы модернизации в 2018 году мы взяли ещё дополнительное обязательство на 6700 мегаватт, что составило порядка 40 процентов от всего российского отбора.

В.Путин: По моим данным, с 2018 года по данный момент 6,1 гигаватта было введено, да?

Б.Ковальчук: Мы ещё учитываем Ваше поручение по Калининградской области, поэтому мы плюсуем их, поскольку мы занимались этим проектом.

В.Путин: Да, я помню, мы же открывали.

Б.Ковальчук: Да, спасибо Вам большое, Вы открыли.

Я коротко доложу о ходе работ. Порядка 40 процентов всего отбора получил «Интер РАО». Здесь что важно отметить – у нас в результате конкурсов, которые предполагались в рамках утверждённой Вами программы, стоимость киловатта для наших потребителей, стоимость строительства снизилась от предельного CAPEX практически в три раза. То есть это даёт нам возможность за те же деньги в рамках инфляции модернизировать и построить большее количество мощностей.

Как Вы сказали, у нас целый ряд новых проектов. Один из них – мы планируем масштабное строительство генерации в Тульской области, а также реализацию проекта на 200–300 миллиардов по полному энергообеспечению Пайяхских нефтегазовых месторождений в Красноярском крае. У нас подписано предварительное соглашение, это проект «Восток Ойл» группы «Роснефть».

Также, если позволите, доложу о ходе строительства объекта в Калининградской области в рамках Ваших поручений. Спасибо Вам большое, Вы две станции в 2018 году открыли.

В начале прошлого года мы завершили строительство Прегольской станции мощностью 455 мегаватт, и в конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – ПриморскаяТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск.

В.Путин: Хорошо.

Инжиниринговое направление как у Вас развивается? Знаю, что Вы очень активное участие принимаете не только в строительстве, но и в инженерном сопровождении, научном сопровождении всех этих проектов.

Б.Ковальчук: Владимир Владимирович, с точки зрения стройки мы имеем полный цикл строительства под ключ любого типа энергообъектов в России и за рубежом. Мы работаем в том числе на Кубе, работали в Венесуэле, в Эквадоре, в Бангладеш – есть и международный опыт.

С точки зрения развития технологий, у нас есть два проекта: совместно с «Роснано» и «Ростехом» мы реализуем проект доработки отечественной турбины ГТД-110 и второй проект – это наше совместное предприятие.

В.Путин: Какой мощностью?

Б.Ковальчук: 110 мегаватт. Мы её дорабатываем, тестируем на нашем стенде. Там неплохие результаты, она 3 тысячи часов уже накрутила.

В.Путин: Нам нужны турбины такой мощности.

Б.Ковальчук: Владимир Владимирович, мы работаем.

И второй проект – это наше совместное предприятие с «Дженерал Электрик», находящееся в Ярославской области. С него турбины шли в Калининградскую область. Реализуем проект по полной локализации [производства] турбин мощностью 77 и 190 мегаватт. Мы взяли два таких типоразмера. Поэтому инжиниринговые направления группы «Интер РАО» развиваются.

Ещё раз хотели Вас поблагодарить, что была утверждена программа модернизации, потому что в период паузы между окончанием первого ДПМ и принятыми Вами решениями мы вынуждены были содержать эти подразделения, поскольку понимали их важность. А теперь мы смогли их загрузить, в том числе 6700 мегаватт модернизации, плюс тульские проекты. Соответственно, у нас полностью весь инжиниринговый блок загружен работой.

В.Путин: Производительность труда у Вас как по группе смотрится?

Б.Ковальчук: У нас производительность труда выросла где-то в четыре раза за последние 10 лет.

В.Путин: А зарплата?

Б.Ковальчук: Средняя зарплата у нас составляет порядка 80 тысяч рублей – 78,5.

Сейчас у нас идёт небольшое снижение производительности труда, потому что, во-первых, понятно, последствия пандемии. А второе – мы начинаем больше инвестировать в развитие, поэтому набираем людей в цифровые проекты, в проекты обслуживания. Они ещё пока не дали своих доходов.

В.Путин: Но, судя по тому, что Вы сказали, производительность труда растёт несколько быстрее, чем заработная плата.

Б.Ковальчук: Да.

В.Путин: И это хорошо.

Б.Ковальчук: Мы в рамках исполнения Ваших поручений также активно развиваем розничные сервисы на базе сбытовых компаний. В Московской и Ленинградской областях созданы единые информационно-расчётные центры.

В.Путин: Это очень важно. Это делает расчёты более прозрачными.

Б.Ковальчук: Совершенно верно.

Это позволяет действительно опрозрачить все расчёты, удобные потребителям, гражданам и ресурсоснабжающим организациям, поскольку есть единый финансовый центр ЖКХ, ответственности. Аналогичные проекты мы также запустили в Томской области и Республике Башкортостан.

Несмотря на все сложности, вызванные пандемией, мы полностью уплачиваем все платежи на оптовый рынок, сетевым компаниям, налоги платим и в бюджетные, и во внебюджетные фонды.

Хочу отметить, что за весь период карантина мы ни одного сотрудника не отправили в вынужденный простой, полностью сохранили не только заработные платы, но и все премии. Поддерживаем наших работников, как можем. Также руководство холдинга в рамках благотворительности перечислило из своих личных средств на цели борьбы с COVID и поддержку волонтёрских движений более 100 миллионов рублей.

И в завершение хотел также сказать, что цифровая трансформация, которой мы активно занимаемся, нам тоже даёт свои результаты. Мы смогли через IT-сервисы целый ряд функций группы централизовать в отдельно взятых регионах. Так, вся бухгалтерия, кадры, казначейство группы «Интер РАО» и наших дочерних предприятий находятся в Ивановской области, в Саратовском регионе – процессинговый центр сбытовых компаний, в Тамбовской области – колл-центры для обслуживания потребителей. Мы являемся одной из немногих компаний, которые отказались от построения системы управления предприятия на базе зарубежного аналога, SAP, и строим на базе отечественных технологий.

Владимир Владимирович, я в завершение хотел бы привести ряд цифр относительно стоимости электроэнергии в России. Мы заказали официальный отчёт компании КПМГ (это компания, входящая в ведущую четвёрку международных аудиторских фирм), они делают совместно с Высшей школой экономики, с привлечением экспертов. Цифры взяты по итогам 2018 года. Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан 57 долларов за мегаватт-час: в Германии – 353, то есть в шесть раз больше; в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, – 247 долларов. Для малого и среднего бизнеса российская цена – 76 долларов, в Германии – 233, Евросоюз – 169. Для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, на валютную выручку, цены в Российской Федерации на 25 процентов ниже, чем в Евросоюзе. Поэтому на сегодняшний день, исходя из этого анализа и анализа, который мы делали, для подавляющего большинства производств цена электроэнергии не является препятствием для их развития.

В.Путин: Наоборот, это конкурентное преимущество.

Б.Ковальчук: Да, так и есть.

Владимир Владимирович, группа находится в стабильном экономическом положении, обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами и готова к выполнению любых задач в электроэнергетической и цифровой сферах.

В.Путин: Хорошо.

Давайте поподробнее поговорим.

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