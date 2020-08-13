В «Газпром газораспределение Пермь» прошел конкурс профессионального мастерства аварийно-диспетчерских служб

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 августа 2020, 18:20

12 августа на учебном полигоне предприятия прошел очередной ежегодный конкурс профессионального мастерства аварийно-диспетчерских служб. В конкурсе приняли участие 20 специалистов из 6 филиалов компании.

Конкурс проводился в 3 этапа. Первый этап был проведен на местах, для определения лучшей команды внутри филиала. Особое внимание уделялось знанию руководящих документов, умению специалистов ориентироваться в экстренной ситуации, правильному и грамотному применению теоретических знаний в практических занятиях. На втором этапе у участников проверяли теоретическую часть, знание норм и правил промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления. В третьем этапе участники конкурса демонстрировали практические навыки по отработке пяти конкурсных заданий.

«Наши аварийно-диспетчерские бригады находятся на передовой газового хозяйства. Они должны моментально реагировать на все сообщения об утечках газа, происшествиях на газопроводах. От навыков, умений и скорости сотрудников АДС зависит безопасность людей и сохранность имущества. Это значит, что их действия должны быть отработаны до автоматизма. Профессиональные конкурсы позволяют этого добиться. Также на таких мероприятиях бригады могут поделиться и перенять опыт друг у друга. Ведь в финале соревнуются лучшие из лучших — победители отборочного этапа в своих филиалах. Еще одна задача таких конкурсов — выявить и проанализировать ошибки, чтобы уже в реальных ситуациях наши сотрудники их не допускали», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Борисов.

Первое место занял Пермский филиал компании, второе — Краснокамский филиал, третье — Чусовской филиал.

Все этапы конкурса были распределены с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Участники мероприятия использовали защитные маски и средства дезинфекции, а также соблюдали социальную дистанцию.

Последние новости по теме

MIL OSI