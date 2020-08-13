В столице Дагестана с начала 2020 года выявлено более 1300 фактов незаконного подключения к газовым сетям и возбуждено 87 уголовных дел

Source: Gazprom in Russian

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13 августа 2020, 18:10

В столице Дагестана с начала 2020 года в ходе проводимых работ по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, несанкционированного подключения к газопроводам специалистами «Газпром газораспределение Махачкала» совместно с сотрудниками правоохранительных органов выявлено и отключено более 1300 объектов и возбуждено 87 уголовных дел по ст. 215.3 УК РФ.

Так, очередные рейдовые мероприятия прошли в Ленинском и Кировском районах города Махачкала. Специалистами компании было выявлено и пресечено 35 фактов самовольного подключения к газовым сетям и незаконного отбора газа жителями поселка Семендер и поселка Талги. Во избежание возникновения аварийных ситуаций, а также пресечения незаконного потребления газа сотрудники газораспределительной организации незамедлительно приостановили газоснабжение домовладений нарушителей.

В завершении рейда специалисты компании очередной раз подробно разъяснили собственникам жилья как законно, согласно требованиям безопасности, газифицировать домовладения. Кроме того, специалисты газораспределительной организации предупредили владельцев этих домов о том, к каким последствиям может привести самовольная газификация и установка газового оборудования. Им объяснили, что прокладка газопроводов, установка газового оборудования, врезки в газораспределительные сети являются газоопасными работами, выполнять которые должны только специалисты, прошедшие обучение и имеющие допуск к выполнению газоопасных работ.

«Подобные незаконные действия часто приводят к аварийным ситуациям. Жители города, которые самостоятельно газифицируют дома, устанавливают газовое оборудование в своих квартирах, рискуют не только своими жизнями, но и создают смертельную угрозу для окружающих. Рейдовые проверки, которые проводятся сотрудниками компании, направлены в первую очередь, на предотвращение несчастных случаев, обеспечение безопасности пользователей газа, а также недопущение хищений газа», — отметил исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Махачкала» Малиль Коков.

Справка

За несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, нарушители обязаны оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения к газовой сети.

Согласно законодательству Российской Федерации незаконное потребление газа может быть квалифицировано по следующим статьям:

ст. 7.19 КоАП — предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей;

п. «б» ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ — наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей;

ч. 1 ст. 165 Уголовного Кодекса РФ — предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом до 80 тыс. рублей;

ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ — наказываются штрафом в размере от 400 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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