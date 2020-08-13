Германия выдала России гражданина, обвиняемого в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 160 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию гражданина РФ Валерия Бенагуева.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем).

По версии следствия, не позднее мая 2016 года Бенагуев с сообщником создал организованную преступную группу.

Участники этой группы в течение длительного периода времени систематически совершали перемещение товаров, в том числе стратегически важных ресурсов, через таможенную границу Таможенного союза. Это происходило в зоне деятельности таможен Санкт-Петербурга и Ленинградской области в особо крупных размерах с использованием подложных документов. Зачастую товары не декларировались или декларировались недостоверно. Также подменялись грузы, следующие под таможенным контролем, использовались средства таможенной идентификации, относящиеся к другим товарам.

С мая по ноябрь 2016 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области организованная преступная группа под руководством Бенагуева совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 160 млн рублей.

Поскольку Бенагуев скрылся от правоохранительных органов, он был объявлены в розыск.

В апреле 2019 года Бенагуева задержали на территории Германии, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы данного государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В феврале 2020 года он был удовлетворен.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Валерий Бенагуев доставлен в Москву.

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