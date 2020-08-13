Деятельность экспериментальных площадок Минспорта России обсудили на Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной работы среди целевых возрастных и социальных групп населения»

Source: Russia Ministry of Sport

12 августа в рамках ХIV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России» состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной работы среди целевых возрастных и социальных групп населения».

Модератором конференции выступил директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов.

Цель конференции – обмен профессиональным опытом по организации деятельности экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение различных категорий граждан в систематические занятия физической культурой и спортом, в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В работе конференции приняли участие более 60 представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, физкультурно-спортивных организаций, общественных организаций, а также учёные и практики в области физической культуры и массового спорта.

Участники отметили, что внимание государства всецело направлено на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом. Существующая в стране система занятий позволяет населению вести здоровый образ жизни, способствует проявлению социальной активности людей и развитию человеческого потенциала страны.

В рамках конференции были презентованы модели и механизмы вовлечения различных категорий граждан в занятия физической культурой и спортом, разработанные на основе деятельности в субъектах Российской Федерации экспериментальных площадок: «Спорт в школу», «Спорт в вузы», «Спорт во дворе», «За здоровьем в парки и на спортплощадки», «Я в фитнесе», «Корпоративный спорт», «Спорт на селе», «Активное долголетие».

Опытом реализации проектов также поделились Благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья (программа повышения физической активности «Человек идущий») и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» (концепция здорового образа жизни в ОАО «РЖД»).

Всесторонне обсудив лучшие практики вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом, участники конференции предложили:

– одобрить практику по организации пилотных площадок в целях обеспечения всесторонней реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 и от 21 июля 2020 года № 474, федерального и региональных проектов «Спорт – норма жизни» и рекомендовать Минспорту России продолжить данную работу в 2021-2024 гг.;

– отметить организационно-методическую работу, выполненную субъектами Российской Федерации в области физической культуры и спорта в рамках деятельности экспериментальных площадок по вовлечению различных категорий населения в занятия физической культурой и спортом;

– рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации использовать в практике физкультурно-спортивной работы опыт экспериментальных площадок Минспорта России по вовлечению различных категорий населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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