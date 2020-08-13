Евгений Грабчак: «В Сибирском федеральном округе фиксируется тренд на восстановление уровня потребления электроэнергии»

Source: Russia Ministry of Energy

Иркутск, 13 августа. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

«На территории округа реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Чтобы обеспечить их электроснабжение, с начала года введены значительные объемы электросетевых мощностей для обеспечения технологического присоединения объектов РЖД, нефтяной и металлургической промышленности. До конца года планируется ввод около 500 км высоковольтных линий электропередачи и 240 МВА трансформаторных мощностей для присоединения крупных промышленных потребителей в Иркутской области и Красноярском крае», – рассказал Евгений Грабчак.

Он отметил, что в Иркутской области прогнозируется рост потребления электрической энергии из-за начала работы новых предприятий, увеличения нагрузки существующих (ПАО «РУСАЛ Братск», АО «АНХК», ПАО «Коршуновский ГОК») и железнодорожного транспорта, но энергосистема региона имеет достаточный запас прочности для покрытия этих нагрузок.

«В целом потребление электроэнергии в Сибирском федеральном округе снизилось только во втором квартале 2020 года, на 3,3% относительно аналогичного периода 2019 года. В настоящий момент можно сказать, что пик падения пройден и фиксируется тренд на восстановление», – сказал заместитель Министра.

Евгений Грабчак сообщил, что зонами особого внимания в Сибирском округе являются Бодайбинский и Мамско-Чуйский энергорайоны – для повышения надежности их энергоснабжения было запланировано девять мероприятий.

«Наша совместная работа с коллегами из региональных штабов позволила обеспечить надежность электроснабжения медучреждений в условиях пандемии», – также сказал заместитель Министра в ходе совещания.

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