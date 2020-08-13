И. Святенко: Патриотическое воспитание важно и со стратегической точки зрения, и с точки зрения укрепления государства

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий впервые выступила на Всероссийском форуме «Территория смыслов».

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы вместе с участниками четвертой смены Всероссийского форума «Территория смыслов» обсудила тему: «Патриотическое воспитание – функция образования, молодёжной политики или семьи».

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По словам Инны Святенко, патриотизм является основой любого демократического государства. Эта тема важна и со стратегической точки зрения и с точки зрения укрепления нашего государства.

«Перед учителями стоит важная миссия – патриотическое воспитание, от которого зависит, какой будет России. При этом перекладывать ответственность лишь на образование нельзя. Семья, образование и молодёжная политика — три кита, на которых держится патриотическое воспитание», — прокомментировала встречу Инна Святенко.

Семья, образование и молодёжная политика — три кита, на которых держится патриотическое воспитание

Председатель Комитета СФ по социальной политике отметила, что сегодня всё более уверенно заявляет о себе поколение Z, по сути, первое цифровое поколение, которое буквально живет в сети.

«Завладеть их вниманием, заинтересовать историей своей страны можно только с помощью новых, нестандартных подходов. Участники смены из 85 регионов — педагоги, специалисты по работе с молодежью — полны энергии, креатива и желания работать не по «шаблонам» – создавать инновационные программы в образовании. Уверена, что за ними стоит будущее в патриотическом воспитании молодёжи и необходимо поддерживать их инициативы и начинания, помогать реализовывать свой потенциал», — сказала Инна Святенко.

Сенатор рассказала о деятельности Совета Федерации в данном направлении, а также напомнила, что в Конституцию РФ внесена важная поправка о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. «С поправками в Конституцию Россия без малейшего преувеличения переживает исторический момент, когда нужно по‑новому взглянуть на многие социальные и политические процессы, активнее проявлять инициативу, делиться новыми идеями и двигаться только вперед со своей историей, которой можно и нужно гордиться».

Участники диалога обсудили Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», который установил правовые основы для присвоения этого звания городам, жители которых в период Великой Отечественной войны проявили массовый трудовой героизм и внесли значительный вклад в победу над фашизмом. В ходе дискуссии педагоги подчеркнули, что важно донести эту информацию до молодого поколения и формировать более широкий спектр мероприятий совместно со студентами и представителями законодательной власти.

Инна Святенко подчеркнула, что в СФ на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.

По ее словам, одной из важнейших составляющих работы с подрастающим поколением является тесное взаимодействие государства и общественных организаций. Сенатор рассказала о работе Палаты молодых законодателей при СФ.

В формате «Диалог на равных» были подняты вопросы участия родителей и представителей патриотический организаций в образовательной повестке, влияния информационной среды на формирование сознания подростков. Организацию патриотического воспитания участники встречи рассмотрели на примерах из жизни: проектах в школах и ВУЗах, законодательных инициативах и региональных инициативах.

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