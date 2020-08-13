Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#НЦ ОМЗ#РКС13.08.2020 17:23

Космический мониторинг пожаров в Томской области

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Оператором российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации средствами орбитальной группировки.

На территории Томской области наблюдается напряженная пожарная обстановка. Из-за лесных пожаров с 12 августа 2020 года во всей области вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщается на официальном сайте обладминистрации. По данным на 12 августа, в регионе действуют 11 лесных пожаров, более 2 100 гектаров пройдены огнем.

Данные с российских аппаратов дистанционного зондирования Земли в оперативном порядке передаются в МЧС России. По состоянию на 13 августа 2020 года площадь покрытия территории Томской области космической съемкой с облачностью не более 20% составляет 259 тысяч квадратных километров (143 маршрута), что составляет 83% от площади всей области. Оператор также выполняет тематическую обработку данных для создания аналитических информационных продуктов.

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает мониторинг ситуации в Томской области и поддерживает оперативное взаимодействие с МЧС России для оперативного предоставления данных дистанционного зондирования Земли.

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