На Сахалине прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокурор Тымовского района Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения «Милосердие» ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в сентябре 2019 года сотрудница отделения «Милосердие» поместила для в проведения водных процедур несовершеннолетнюю воспитанницу учреждения, страдающую тяжелыми системными нарушениями здоровья, в ванную и включила краны на подачу воды, не проверив температуру, которая была выше нормы. В результате ребенок получил ожоги, от которых скончался на следующий день.

Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

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