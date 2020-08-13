Н. Журавлев: Принятые меры смогли минимизировать негативные последствия для малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о состоянии МСП в условиях пандемии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области рассказал о текущей ситуации в сфере малого и среднего бизнеса.

Смотрите также

«Анализ свежих данных по малому и среднему предпринимательству позволяет сделать выводы о состоянии МСП в условиях пандемии коронавируса. Общее число МСП на 10 августа составило 5 миллионов 590 тысяч – это на 247 тысяч предприятий меньше, чем было в августе 2019 года. Несмотря на то, что число представителей малого и среднего бизнеса в текущем году в целом сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предпринимательская активность не упала», — сказал он.

Так, в экономике кратно возросло число самозанятых – по оценке Минэкономразвития их количество перевалило за 850 тысяч человек. Более того, согласно социологическим исследованиям, интерес у граждан к предпринимательству в 2019 и 2020 годах значительно вырос, отметил парламентарий.

В региональном разрезе наибольшее сокращение числа МСП произошло в Москве, где эпидемия COVID-19 была наиболее сильной

По его словам, в региональном разрезе наибольшее сокращение числа МСП произошло в Москве, где эпидемия COVID-19 была наиболее сильной. На 10 августа количество МСП в столице уменьшилось на 5 процентов или 37 тысяч предприятий. При этом уже в Московской области снижение составило всего 0,8 процентов. Зарегистрированная в России первая в мире вакцина от коронавируса позволяет рассчитывать на оперативное взятие ситуации с эпидемией под больший контроль и на устойчивое восстановление экономики, в том числе в сегменте МСП.

«Важно, что количество средних компаний выросло впервые за много лет. За год их число увеличилось более чем на 800 предприятий. Поддержку этому сегменту оказывают акселерационные механизмы, в том числе через квотирование закупок у госкорпораций и механизмы выращивания поставщиков. На фоне экономического спада идут процессы консолидации и укрупнения бизнеса, легализации части микробизнеса, в том числе для получения льгот для МСП», — отметил Николай Журавлев.

Количество занятых в МСП за год даже увеличилось. На 10 августа число работающих в этом сегменте составило более 18 миллионов человек, что на 13 тысяч больше, чем год назад. «В условиях ограничительных мер в связи с пандемией это, конечно, стало возможным благодаря слаженным действиям Правительства, Центробанка и законодателей по оперативным решениям Президента. Это и субсидии, и снижение страховых взносов, и налоговые каникулы, и мораторий на проверки, и беспроцентные кредиты с условием последующего списания при сохранении рабочих мест. Это и меры поддержки для граждан, которые узаконили свою деятельность и зарегистрировались как самозанятые. Мы вовремя распространили право субъектов РФ на введение этого налогового режима на своих территориях».

Таким образом, принятые меры смогли минимизировать негативные последствия, способствовали обелению экономики, сохранению доходов для граждан, задействованных в малых и средних организациях. Некоторые из них, такие как сниженные страховые взносы, носят к тому же долгосрочный характер, как и в целом политика по поддержке МСП и развитию предпринимательского климата в стране, указал Николай Журавлев.

MIL OSI