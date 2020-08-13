Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное13.08.2020 14:12

Открытие мемориального комплекса Ту-104 АК в ЦПК

В день Военно-воздушных сил России, 12 августа 2020 года, в Центре подготовки космонавтов состоялось открытие мемориального комплекса Ту-104 АК. Легендарный самолет, на котором проходил подготовку первый отряд космонавтов, был восстановлен по инициативе руководства ЦПК, поддержке Главы и Правительства Чеченской республики и фонда развития регионов «Плюс семь».

В церемонии открытия участвовали представители Госкорпорации «Роскосмос» и ЦПК, советник Президента РФ Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Адам Султанович Делимханов, делегация администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, в том числе полномочный представитель Чеченской Республики при Президенте РФ — заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Бекхан Элимсолтоевич Таймасханов, заместитель начальника управления Федеральной Службы войск Национальной Гвардии РФ по Чеченской Республике Даниил Васильевич Мартынов, а также президент Фонда развития регионов России «+7» Кирилл Сергеевич Тимофеев, Председатель попечительского совета Фонда развития регионов России «+7» Тимофей Геннадьевич Кургин и директор ООО «Альбатрос АЭРО» Владимир Николаевич Лисняк. В качестве почетных гостей на торжестве присутствовали Глава ЗАТО «Звёздный городок» Евгений Васильевич Баришевский и представитель руководства Правительства Московской области.

Перед началом мероприятия высокие гости посетили тренажную базу Центра, где с нескрываемым интересом ознакомились как с историческими экспонатами, так и с реальными тренажерами, на которых проходят подготовку к космическому полету космонавты. Особенно запоминающимися во время экскурсии стали комментарии о нюансах работы от командира отряда космонавтов, Героя России, летчика-космонавта РФ Олега Кононенко.

На торжественном митинге выступили Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Пётр Климук, Герой России, Заслуженный летчик-испытатель РФ начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, Герой России, летчик-космонавт РФ Юрий Маленченко, советник Президента РФ Руслан Сайд-Хусайнович Эдельгериев, заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниил Мартынов и Председатель попечительского совета Фонда развития регионов России «+7» Тимофей Кургин. Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов поздравил участников церемонии с открытием мемориального комплекса и отметил историческую значимость уникального самолета Ту-104 АК.

«Это память о тех, кто делал первые шаги в космос, это история нашей советско-российской космонавтики, история первого отряда, который начинал непростой путь покорения космического пространства», — сказал Павел Власов.

Начальник Центра уверен, что самолет, установленный в качестве экспоната под открытым небом на территории ЦПК, сохранит воспоминания о легендарных людях, стоявших у истоков отечественной пилотируемой космонавтики, которые останутся примером для следующих поколений космонавтов и продолжателей великого дела. Именно в салоне этого самолета была проведена работа по первому выходу в открытый космос космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым с изготовлением и установкой части макета корабля «Восход» и шлюзового отсека. Так начинались первые шаги по реализации планов по покорению космоса.

На самолете Ту-104 АК была выполнена программа первого и последующих полетов кораблей «Союз», включающая элемент подготовки к предполагаемой экспедиции на Луну — переход космонавтов Евгения Хрунова и Алексея Елисеева из одного корабля в другой. Кроме того, в самолете Ту-104 АК были проведены испытания первого лунохода и первого электросварочного аппарата для выполнения сварочных работ в космосе.

«Это красивое создание рук человеческих», — назвала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, восстановленный Ту-104 АК. По ее словам, этот самолет дает представление современникам о тренировках первопроходцев космоса на невесомость. Она выразила надежду, что Центр подготовки космонавтов будет являться не только базой для тренировок экипажей, но и местом сохранения памяти о первом космонавте мира Юрии Алексеевиче Гагарине, который внес огромный вклад в создание и развитие Центра подготовки космонавтов.

Петр Климук присоединился к выступившим гостям и также выразил слова признательности людям, благодаря которым восстановление самолета стало возможным. Он поделился воспоминаниями о прохождении тренировок на невесомость, которые выполнялись на этом самолете.

«Экспонат представляет историческую ценность для сотрудников Центра подготовки космонавтов и жителей Звездного городка, всех последователей Юрия Гагарина», — добавил Петр Климук.

Заместителем начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Даниилом Мартыновым был зачитан текст приветствия Героя России Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в котором прозвучали поздравительные слова по случаю открытия мемориального комплекса Ту-104 АК:

«… Радует, что Чеченская Республика внесла свой вклад в общее дело, приняв участие в восстановлении легендарного самолета. Благодаря региональному общественному фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова и фонду развития регионов „Плюс семь“ стало возможным восстановление таких значимых для страны исторических памятников…».

Выдающиеся космонавты Валентина Терешкова и Пётр Климук в знак открытия мемориального комплекса Ту-104 АК на территории Центра подготовки космонавтов торжественно перерезали красную ленту.

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Для справки. От забвения до реставрации самолет прошел путь длиною в несколько десятилетий.

Туполев Ту-104А-ТС (АК) с бортовым номером 48 «красный», год выпуска — 1958, — один из трех самолетов Ту-104А, модифицированных для тренировок космонавтов в условиях кратковременного воздействия невесомости. Самолет базировался на аэродроме Чкаловский, где также использовались для космической подготовки две другие машины под бортовыми номерами «46» и «47».

Ту-104А-ТС, изначально оборудованный как грузовой борт, в конце 60-х годов был переоснащен в летающую лабораторию для проведения испытаний с участием космонавтов и их медицинского обследования при нулевом значении перегрузки. Большую часть салона занимала сама лаборатория, а оставшаяся часть представляла собой зал длиной 8 метров, оснащенный мягким материалом внутри и отделенный от кабины сетью.

На тренировках в невесомости испытателями отрабатывались: координация и перемещение, прием твердой и жидкой пищи, выполнение технических работ и медицинских экспериментов. Полученный позже опыт реальных космических полетов полностью соответствовал тому, который был набран при испытаниях на Ту-104АК. С тех пор полеты на «АК» стали обязательным разделом программы подготовки советских космонавтов. В конце 70-х годов самолет был списан и поставлен на стоянку ЦПК на аэродроме Чкаловский. Позднее Ту-104АК заменили на более комфортабельные Ил-76К и Ил-76МДК.

В 2016 году в течение месяца Ту-104 был по частям перевезен в Центр подготовки космонавтов для последующей сборки. Демонтаж самолета был произведен на Чкаловском аэродроме при содействии руководства ЦПК представителями общественного объединения «Правила взлета», занимающихся сохранением исторических воздушных судов. Затем начался долгий и трудоемкий процесс восстановления самолета. На первом этапе были пристыкованы кабина и средние части крыла, затем хвостовая часть, отреставрированы отдельные элементы фюзеляжа, частично заменены колеса.

В 2019 году работы по восстановлению самолета продолжились. За несколько месяцев были полностью собраны и отреставрированы все элементы фюзеляжа, отремонтированы стыковочные узлы консолей крыльев, восстановлены иллюминаторы, блистер, стойки шасси, произведена замена колес с использованием новых оригинальных покрышек, восстановлены и подключены бортовые аэронавигационные огни. После проведения комплекса восстановительных работ макет самолета Ту-104А-ТС (АК) был установлен в качестве экспоната под открытым небом на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.

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