О. Алексеев посетил Краснокутский район Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выяснил, как работает программа по обеспечению жильем детей-сирот.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Краснокутский район.

Сенатор проверил, как работает программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посмотрел строительство спортивного парка и ремонт дороги.

Олег Алексеев рассказал, что в Краснокутском районе на учете нуждающихся в жилье стоят 105 детей-сирот, 6 человек в этом году обеспечены квартирами. Парламентарий побывал в гостях у будущей мамы Арины, которая, как и ее сестра-близнец, получили квартиру, приобретенную на вторичном рынке жилья. На единовременную социальную выплату в 20 тысяч рублей, которую в области получают дети-сироты при предоставлении жилья, Арина приобрела кухонную мебель.

Олег Алексеев вместе с главой Краснокутского района Дмитрием Уполовниковым посмотрел, как идет строительство спортивного парка

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Олег Алексеев вместе с главой Краснокутского района Дмитрием Уполовниковым посмотрел, как идет строительство спортивного парка

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Олег Алексеев вместе с главой Краснокутского района Дмитрием Уполовниковым посмотрел, как идет строительство спортивного парка

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Олег Алексеев вместе с главой Краснокутского района Дмитрием Уполовниковым посмотрел, как идет строительство спортивного парка

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Олег Алексеев осмотрел возведение нового храма в с. Лавровка

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Олег Алексеев выяснил, как работает программа по обеспечению жильем детей-сирот

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«Программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, в Саратовской области реализуется, к сожалению, не так, как хотелось бы. Причины как объективные, так и субъективные. В Красном Куте планируется строительство 9-квартирного дома для детей-сирот, но сроки сдвигаются», — отметил парламентарий.

Олег Алексеев вместе с главой Краснокутского района Дмитрием Уполовниковым посмотрел, как идет строительство спортивного парка. По словам сенатора, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» район получил почти 5 миллионов рублей на благоустройство прилегающей к ФОКу территории. В настоящее время заасфальтированы пешеходные дорожки, готовятся площадки под хоккейную коробку, футбольное поле, для воркаута.

Олег Алексеев также осмотрел возведение нового храма в с. Лавровка. По просьбе прихожан сенатор окажет содействие в строительстве.

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