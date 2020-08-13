О. Мельниченко: Вопросы социально-экономического развития моногородов требуют пристального внимания

Source: Russia – Council of the Federation

На осеннюю сессию запланировано расширенное заседание на тему «О направлениях развития моногородов» и другие мероприятия, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности Комитета СФ в период предстоящей осенней сессии 2020 года станет работа по изучению проблематики развития моногородов.

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«Сегодня в моногородах проживает порядка 13 миллионов человек. Это почти десятая часть населения нашей страны. При этом многие моногорода имеют значительные проблемы в социально-экономическом развитии. В связи с этим одной из важнейших задач в контексте стратегического развития нашей страны является улучшение социально-экономической ситуации в моногородах», — сказал Олег Мельниченко

Сенатор сообщил, что Комитетом СФ создана рабочая группа по вопросам развития моногородов, основное направление деятельности которой – комплексное изучение вопросов их развития, а также поиск законодательных решений имеющихся на соответствующих территориях проблем.

В работе указанной группы, помимо сенаторов, будут участвовать представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк).

Нужно провести системный анализ еще нерешенных в моногородах проблем, чтобы на законодательном уровне оперативно поправить то, что необходимо

«Безусловно, большая работа в области социально-экономического развития моногородов уже проделана Фондом развития моногородов, Министерством экономического развития РФ, а также рядом других ведомств. Мы, в свою очередь, постараемся провести системный анализ еще нерешенных в моногородах проблем, чтобы на законодательном уровне оперативно поправить то, что необходимо», — отметил Олег Мельниченко.

Глава Комитета СФ также обратил внимание, что в связи с дополнением перечня видов муниципальных образований муниципальным округом, требуется внесение изменений в утвержденные Правительством РФ в 2014 году критерии отнесения муниципальных образований РФ к монопрофильным (моногородам). Соответствующий проект постановления Правительства РФ уже разработан Минэкономразвития России.

«Поскольку проблемы социально-экономического развития моногородов имеют важное значение не только для отдельных регионов, но и для экономики России в целом, на период осенней сессии 2020 года наш Комитет проведет расширенное заседание на тему «О направлениях развития моногородов», а также интернет-конференцию на тему «Актуальные вопросы развития муниципальных образований с особым статусом (моногородов, наукоградов, исторических поселений)», — сказал парламентарий.

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