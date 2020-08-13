Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#WorldSkills13.08.2020 12:43

РКС на чемпионате WorldSkills продемонстрирует лучшие навыки своей работы

Команда молодых профессионалов холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») примет участие в пятом корпоративном Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» по международным стандартам WorldSkills, который впервые пройдет в онлайн-формате. На соревнованиях компанию представит команда из 11 специалистов. Они продемонстрируют высокий профессионализм и навыки в работе при создании радиоэлектронной аппаратуры, комплексов и систем космического назначения в соответствии с высокими корпоративными стандартами РКС.

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда Георгий Соломонов занимается регулировкой бортовой телеметрической аппаратуры, которая создается на производственных площадках холдинга РКС. Эта аппаратура применяется в спутниках дистанционного зондирования Земли, навигационных космических аппаратах и автоматических межпланетных станциях. Георгий Соломонов увлечен радиоэлектроникой с детских лет. Окончил Московский техникум космического приборостроения по специальности «Радиотехника». На последнем курсе техникума, в 2016 году, был распределен на практику в РКС. Интересные задачи, условия работы и возможность максимальной самореализации сыграли свою роль в выборе дальнейшего профессионального пути: «Я горжусь этой работой, вместе мы делаем большое дело, достигая поистине амбициозных целей».

Одним из главных факторов, мотивирующих эффективно работать, по мнению Георгия, является атмосфера в коллективе: «У нас замечательный коллектив. Все коллеги по цеху — высокие профессионалы своего дела. Работаем как слаженная команда». В РКС Георгий работает с различными компонентами и параметрами бортовой аппаратуры: настраивает внутренние источники питания, масштабные усилители, корректирует выходные сигналы, подбирая резисторы, проводит непрерывные климатические испытания приборов и многое другое.

«Первые восемь минут полета космического аппарата целиком зависит от нас, — говорит Георгий Соломонов. — Именно на нашу аппаратуру возлагается ответственность за стабильную связь с аппаратом после старта».

Особое место в цикле производства космической аппаратуры занимают фрезеровщики. От качества создаваемых ими корпусов для бортовых приборов зависит надежность космических аппаратов на орбите. Оператор фрезерного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) 4 разряда Илья Колесниченко, обучаясь в Московском техникуме космического приборостроения по специальности «Автоматические системы управления» впервые столкнулся с работой на фрезерном станке с ЧПУ. «Меня очень заинтересовала эта деятельность, и я решил связать свою профессию с этим направлением», — рассказывает он.

На четвертом курсе Илья Колесниченко пришел на преддипломную практику в РКС: «Меня удивило многообразие номенклатуры деталей, выпускаемых нашим цехом. Очень интересная задача. Я решил продолжить работу в РКС». Илья гордится своей работой на станке с программным управлением: «Я рад, что мои интересы совпадают с тем, чем я занимаюсь по долгу профессии». Сейчас Илья Колесниченко получает высшее образование, он перешел на 3 курс Московского политехнического института. Планирует развиваться в профессии и стать инженером-программистом — самостоятельно продумывать процесс обработки деталей и создавать управляющие программы для станков.

«Чемпионат WorldSkills — уникальное мероприятие, благодаря которому ты можешь на конкурсной основе соревноваться с оппонентами, в том числе из других стран. Это мотивирует готовиться по максимуму, улучшать свои навыки и, следовательно, повышать профессиональное мастерство», — говорит он.

Благодаря мастерству специалистов холдинга РКС космические аппараты комплектуются все более сложными приборами и высоконадежными устройствами, работающими на орбите долгие годы, увеличивая срок гарантированного активного существования спутников. Оператор токарного станка с числовым программным управлением 4 разряда Евгений Швыкин выбрал профессию, связанную с изготовлением на фрезерном станке изделий, используемых в механических конструкциях спутников. Евгений Швыкин работает в РКС с 2017 года. Он окончил Московский техникум космического приборостроения при МГТУ им. Н.Э. Баумана. Выбор в пользу ведущей компании космического приборостроения сделал после прохождения здесь преддипломной практики. По словам Евгения, одно из преимуществ работы в РКС — возможность постоянного развития, что обусловлено сложившимися профессиональными традициями и наличием большого количества интересных проектов.

«Основное в моем деле — знать базовые принципы работы на станке, — уверен он. — Тогда независимо от оборудования, на котором работаешь, получишь максимальный результат. Но важно помнить, что нельзя стоять на месте, нужно непрерывно развиваться, следовать веяниям времени».

В холдинге РКС особое внимание уделяется соблюдению норм трудового законодательства. Соответствие трудовому праву обеспечивают профессионалы высокого класса. Среди них — Андрей Рощин, ведущий специалист группы охраны труда. Андрей Рощин окончил Московский государственный институт прикладных биотехнологий по специальности «Безопасность технологических процессов на производстве». В 2007 году пришел на работу в РКС, поскольку увидел здесь возможность всестороннего раскрытия своего потенциала.

«Моя главная обязанность — следить за всеми изменениями законодательства и оперативно внедрять эти новшества с максимальным комфортом для всего коллектива», — рассказывает Андрей Рощин. Участие в соревнованиях, по его мнению, дает участникам понимание своих возможностей, своей профессиональной состоятельности.

Любовь Ширяева — начальник отдела технологического обеспечения разработки конструкторской документации сборочно-монтажного производства, лидер команды холдинга РКС в отраслевом Чемпионате WorldSkills. Ее главная задача — сплотить команду и поддерживать боевой дух участников на протяжении соревнований.

Любовь Ширяева делится мнением о готовности РКС к Чемпионату: «У нас набрана сильная команда. Каждый участник — профессионал своего дела с опытом работы и безупречной трудовой дисциплиной. Для участия в Чемпионате члены команды проходили дополнительное обучение. Мы с позитивным и боевым настроем вступаем в соревновательную программу. Уверена, наши специалисты покажут достойные результаты».

По словам Любови, благодаря Чемпионату WorldSkills широкая общественность больше узнает о профессиональных компетенциях холдинга РКС, включенных в программу соревнований. Состязания также способствуют повышению общего уровня профильных для космического приборостроения компетенций у специалистов, уверена она.

Церемония открытия Чемпионата состоится 17 августа 2020 года. Соревновательная программа продлится до 30 августа 2020 года.

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