Сенаторы РФ приняли участие в наблюдении за выборами Президента Республики Беларусь

Source: Russia – Council of the Federation

Отмечено, что в ходе голосования было обеспечено свободное волеизъявление граждан Республики.

Сенаторы Российской Федерации приняли участие в наблюдении за проведением выборов Президента Республики Беларусь в составе миссий международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств, Исполнительного комитета СНГ и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

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Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, межрегиональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области являлся координатором миссии от МПА СНГ, в которой также принял участие заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

В миссию наблюдателей от Исполкома СНГ входили первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов, МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг. ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области

В миссию наблюдателей от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, возглавляемую членом Комитета СФ по социальной политике Владимиром Круглым, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области вошел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

В ходе визита состоялись встречи сенаторов РФ с Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой, заместителем Председателя Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Валерием Мицкевичем, председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной.

В качестве координатора миссии от МПА СНГ Олег Мельниченко информировал белорусских коллег-парламентариев о принципах организации международного наблюдения и роли МПА СНГ в осуществлении мониторинга парламентских и президентских выборов. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выражена уверенность в дальнейшем развитии и укреплении братских партнерских отношений России и Беларуси.

Лидия Ермошина в ходе беседы обратила внимание на сложность подготовки и проведения президентской предвыборной компании 2020 года в связи с множественными случаями давления на членов ЦИК и избирателей со стороны ранее никому не известных кандидатов в Президенты.

В ходе наблюдения сенаторы РФ посетили около 50 избирательных участков в Минске, Бресте, Витебске, Несвиже и др.

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. сенаторы возложили цветы к Мемориалу Победы в Минске.

Олег Мельниченко дал ряд интервью ведущим телерадиовещательным компаниям Республики Беларусь, принял участие в онлайн-конференции в студии информационного агентства «Спутник – Беларусь».

В условиях сложной эпидемиологической обстановки Центральная комиссия наравне с территориальными и участковыми комиссиями предприняла все необходимые меры для соблюдения соответствующих санитарных и гигиенических норм и правил в ходе работы участков

По итогам визита сенаторы РФ отметили высокий уровень подготовки и организации проведения выборов, а также соблюдение избирательных норм национального белорусского законодательства.

Наблюдатели отметили, что в условиях сложной эпидемиологической обстановки Центральная комиссия наравне с территориальными и участковыми комиссиями предприняла все необходимые меры для соблюдения соответствующих санитарных и гигиенических норм и правил в ходе работы участков.

Впервые на выборах в Республике Беларусь избирательные участки были оборудованы всем необходимым для обеспечения возможности голосования маломобильных граждан (пандусы, кабины голосования соответствующей высоты пр.). Кроме того, воспользоваться своим избирательным правом смогли граждане, находящиеся на лечении от коронавирусной инфекции в стационарах.

Сенаторы РФ в ходе наблюдения пришли к выводу о назревшей необходимости разработки модельного законопроекта МПА СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности граждан в ходе избирательных кампаний, что было поддержано Натальей Кочановой и Валерием Мицкевичем.

По итогам работы трех миссий наблюдателей от международных организаций на пространстве СНГ сенаторы РФ пришли к заключению, что выборы Президента Республики Беларусь 2020 года состоялись в полном соответствии с высокими международными стандартами проведения демократических выборов, в ходе голосования было обеспечено свободное волеизъявление граждан РБ.

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