АО «Газпром газораспределение Майкоп» стало призером республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда»

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
14 августа 2020, 14:50
Компания АО «Газпром газораспределение Майкоп» заняла второе место в республиканском конкурсе «Лучшая организация по охране труда» за 2019 год, а также стала победителем первого этапа среди организаций Майкопа. Всего в конкурсе приняли участие 243 организации Республики Адыгея.
Конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда» проводится ежегодно. Его основными задачами являются повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда для работников и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Особое внимание уделяется улучшению условий труда работников в процессе трудовой деятельности, выявлению наиболее квалифицированных специалистов по охране труда, а также формированию имиджа социально ответственного работодателя.
«За последние несколько лет компания „Газпром газораспределение Майкоп“ регулярно занимает победные и призовые места в данном конкурсе. Это говорит о том, что мы стараемся создавать комфортные условия не только для наших абонентов, но и для сотрудников компании, так как в нашей работе жизнь и безопасность людей всегда стоят на первом месте», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.
Справка
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по охране труда Республики Адыгея от 19 марта 2020 года I место разделили две организации:
Краснодарское линейное производственное управление магистральных газопроводов, филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар»;
Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов, филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар».
Призерами стали следующие организации:
Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп» (II место);
Майкопская ГЭС ООО «Лукойл-Экоэнерго» (III место).
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