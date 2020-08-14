АО «Газпром газораспределение Майкоп» стало призером республиканского конкурса «Лучшая организация по охране труда»

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Новости проектов и регионов

14 августа 2020, 14:50

Компания АО «Газпром газораспределение Майкоп» заняла второе место в республиканском конкурсе «Лучшая организация по охране труда» за 2019 год, а также стала победителем первого этапа среди организаций Майкопа. Всего в конкурсе приняли участие 243 организации Республики Адыгея.

Конкурс на звание «Лучшая организация по охране труда» проводится ежегодно. Его основными задачами являются повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда для работников и снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Особое внимание уделяется улучшению условий труда работников в процессе трудовой деятельности, выявлению наиболее квалифицированных специалистов по охране труда, а также формированию имиджа социально ответственного работодателя.

«За последние несколько лет компания „Газпром газораспределение Майкоп“ регулярно занимает победные и призовые места в данном конкурсе. Это говорит о том, что мы стараемся создавать комфортные условия не только для наших абонентов, но и для сотрудников компании, так как в нашей работе жизнь и безопасность людей всегда стоят на первом месте», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

Справка

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по охране труда Республики Адыгея от 19 марта 2020 года I место разделили две организации:

Краснодарское линейное производственное управление магистральных газопроводов, филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар»;

Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов, филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпромтрансгаз Краснодар».

Призерами стали следующие организации:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп» (II место);

Майкопская ГЭС ООО «Лукойл-Экоэнерго» (III место).

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