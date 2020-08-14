Во Владимирской области начинается строительство еще одного межпоселкового газопровода

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 августа 2020, 14:30

Во Владимирской области в рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» начинается строительство межпоселкового газопровода к пяти населенным пунктам Селивановского района.

Протяженность газопровода высокого давления с. Малышево — д. Николо-Ушна — д. Новое Бибеево — д. Кочергино — п. Первомайский — д. Ивановская составит 26,15 км, на объекте планируется установить 6 понижающих давление газорегуляторных пунктов. Строительно-монтажные работы будет вести ООО «СМТ». Компания была определена по итогам закупочных процедур на строительно-монтажные работы в рамках Программы газификации регионов РФ.

По итогам реализации проекта будут созданы условия для газификации 317 домовладений и двух котельных. Введение в эксплуатацию этого межпоселкового газопровода в перспективе позволит газифицировать еще 4 населенных пункта: деревни Марьевка, Карпово, Ознобишино, Гусек.

Это уже второй во Владимирской области межпоселковый газопровод, строительство которого по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» начинается в этом году. Ранее по итогам конкурсных процедур был определен подрядчик строительства межпоселкового газопровода до с. Бакшеево и д. Лукьянцево Александровского района — «ООО „СПК-33“.

„В этом году в рамках Программы уже введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Вязниковском районе. Газ поступает в 8 деревень, созданы условия для газификации 1076 домовладений и квартир, а также нескольких социальных объектов, — рассказал генеральный директор АО „Газпром газораспределение Владимир“ Алексей Конышев. — Также к сегодняшнему дню завершено строительство межпоселкового газопровода к 11 населенным пунктам Кольчугинского района с отводом на с. Большепетровское Юрьев-Польского района, где планируется газифицировать порядка 564 домовладений. Завершаются строительно-монтажные работы на самом крупном межпоселковом газопроводе в Гусь-Хрустальном районе протяженностью 58,6 км, где будет газифицировано более тысячи домов, на отопление газом планируется перевести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных и сельхозпредприятий. Пуск газа в эти газопроводы запланирован к началу отопительного периода 2020 года — после завершения строительства распределительных сетей в газифицируемых населенных пунктах при стопроцентной готовности потребителей к приему газа“.

Справка

Проекты реализуются в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО „Газпром“. Проектирование и строительство организовано ООО „Газпром межрегионгаз“.

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы „Газпрома“ на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов „Газпром“ за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

В Группе компаний „Газпром межрегионгаз“ подведены основные результаты тендеров по Программе газификации регионов Российской Федерации в 2020 году. В рамках закупочной кампании для осуществления строительно-монтажных работ было объявлено 64 процедуры на 153 объектах газоснабжения, сооружение которых планируется начать в этом году. Всего на тендеры поступило 392 заявки. Также по 151 объекту газификации проведены закупочные процедуры на проектно-изыскательные работы. В большинстве регионов компании приступают к реализации проектов.

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