В Марий Эл по требованию прокуратуры погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту в рамках национального проекта «Экология»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Медведевского района Республики Марий Эл провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательства на оплату исполненных муниципальных контрактов.

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Экология» отдел капитального строительства администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» заключил с индивидуальным предпринимателем контракт на разработку проектно-сметной документации по закольцовке системы водоснабжения населенных пунктов «Орешкино – Шойбулак – Аэропорт – Сосново – Орешкино» Медведевского района.

Работа исполнителем выполнена в срок и принята по акту. Однако оплата произведена не в полном объеме, размер задолженности превысил 1,6 млн рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район», а также направила материалы проверки в управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл для привлечения руководителя отдела администрации района к ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

В результате принятых прокуратурой мер задолженность по исполненному муниципальному контракту полностью погашена. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.

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