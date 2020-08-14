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#НПО Энергомаш#Главное#Протон-ПМ#ИСРД#ВЦРД14.08.2020 12:36

В НПО Энергомаш и на предприятиях ИСРД внедрена PLM-система

В рамках проекта «Цифровые технологии проектирования и производства» на трех предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения (НПО Энергомаш, Воронежский центр ракетного двигателестроения и Протон-ПМ) завершились работы по внедрению автоматизированной системы управления жизненным циклом изделий. Ее цель — автоматизация работы конструкторских, технологических и производственных подразделений.

Цифровая трансформация предприятий проходит в соответствии с утвержденной «Стратегией цифровой трансформации Госкорпорации „Роскосмос“ на период до 2025 года и перспективу до 2030 года». Стратегия предполагает посредством управления данными формирование цифровой экосистемы российской ракетно-космической отрасли.

Внедренная в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления жизненным циклом изделия позволяет предприятиям интегрированной структуры ставить задачи по снижению себестоимости изготавливаемых жидкостных ракетных двигателей, сокращению сроков вывода продукции на рынок, оптимизации использования ресурсов, а также повышению качества выпускаемой продукции.

Одним из наиболее перспективных направлений цифровизации на сегодняшний день является распределенное проектирование: разработка изделия несколькими конструкторскими бюро одновременно. Обязательное условие — применение единой среды проектирования, единых стандартов работы в системе и единых справочных данных. По словам руководителя проекта Дмитрия Дризина, предприятия ИСРД уверенно идут к реализации системы распределенного проектирования и виртуальных КБ, которая будет использоваться при создании новых изделий.

«Мы поставили цель — создать интегрированную цифровую экосистему, которая будет включать в себя взаимодействие на уровне отрасли, межзаводскую кооперацию внутри интегрированной структуры ракетного двигателестроения, цифровые рабочие места и разработку изделия с созданием его цифрового двойника. Отмечу, что ключевые элементы создаваемой системы — это не только технологии, оборудование и данные, но и специалисты, которые ими управляют», — отметил начальник управления информационной поддержки жизненного цикла изделий, руководитель проекта Дмитрий Дризин.

Процесс внедрения системы велся с 2016 года и состоял из восьми этапов. Первые четыре посвящены разработке инструмента для создания электронной конструкторской документации. Внедрение последних двух этапов PLM-системы обеспечит моделирование работы двигателя в стационарном режиме, создание статистических и динамических моделей рабочих процессов (литейных, листовой штамповки, объемного деформирования материалов и др.), проведение инженерных расчетов параметров двигателей, а также позволит перенести многолетний опыт использования CAE (программные продукты для решения инженерных задач) в информационную среду.

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