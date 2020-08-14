В Приморье прокуратура помогла местному жителю получить звание «Ветеран труда»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Владивостока Приморского края провела проверку по обращению 63-летнего местного жителя о необоснованном отказе в присвоении звания «Ветеран труда».

Установлено, что мужчина работал водителем во Владивостокском производственном объединении пассажирского автомобильного транспорта. За безаварийную езду награжден ведомственной наградой РСФСР – нагрудным значком «За работу без аварий» II степени.

В ноябре 2019 года он обратился в Центр социальной поддержки населения с заявлением о присвоении ему звания «Ветеран труда», однако получил отказ в связи вручением значка неуполномоченным лицом.

Прокуратура района внесла директору краевого учреждения соцзащиты представление, по результатам рассмотрения которого пенсионеру присвоено звание «Ветеран труда»

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