В Ульяновской области обсудили Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года

Source: Russia Ministry of Sport

В Ульяновске прошёл форум «Стратегия развития 2030 – правила игры», на котором рассматривался проект Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Истягина-Елисеева и другие.

Представители федеральной и региональной спортивной общественности обсудили меры, которые необходимо предпринять для решения к 2030 году задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития».

«Мы говорим о Стратегии развития не просто спорта, а физической культуры и спорта, – отметила Ирина Роднина. – Мы лишний раз подчёркиваем наши традиции и то, что любой человек должен понимать, что его здоровье, долголетие, активная жизненная позиция в его руках, но для этого нужно приложить немного усилий и заниматься спортом. Школьный спорт – это то, что мы можем организовать для детей на территории образовательных учреждений. Школа в ребёнке должна развивать не только навыки в области физического воспитания, а самое главное – воспитать в молодом человеке ответственность за своё здоровье. В нашей стране есть все предпосылки, чтобы быть здоровым и заботиться о себе, только необходимо воспитать осознание личной ответственности».

О работе над проектом Стратегии-2030 рассказала начальник отдела стратегического развития Министерства спорта Российской Федерации Марина Шаповал.

«Этап разработки Стратегии получился по-настоящему открытым и всенародным. Только в 2020 году было проведено более 30 стратегических сессий, совещаний, рабочих встреч с различными категориями заинтересованных лиц, – сообщила она. – В работе активно участвовали федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов и местного самоуправления, научные и образовательные организации, подведомственные Минспорту России, а также экспертное сообщество. Активное участие в разработке Стратегии принимали спортивные организации, представители политических партий и общественных объединений, Олимпийский комитет России, РАН».

Задачи Стратегии-2030 – обеспечить доступность и равные возможности для занятий физической культурой и спортом всем категориям граждан, создать условия для развития талантов средствами физической культуры и спорта, способствовать формированию комфортной среды для граждан и устойчивому региональному развитию, развивать инвестиционный потенциал социальной сферы, совершить её цифровую трансформацию, повысить роль спорта в жизни общества, укрепить позиции России на международной спортивной арене.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обозначил основной вектор развития спорта в регионе. «Сегодня в Ульяновской области есть все возможности, чтобы достичь удовлетворённости коллективов школ и населения работой спортивных объектов, а также выполнить цели, поставленные Президентом, – заявил он. – Спорт должен быть модным и доступным. В ближайшие два-три года мы завершим строительство и модернизацию крупных спортивных объектов. Мы идём со строительством и реконструкцией туда, где спортивная жизнь может и должна происходить чуть ли не круглосуточно. Я говорю о дворовых спортивных площадках, школьных стадионах и стадионах ссузов, сельских стадионах и площадках в детских садах. Спорт – это достижения, и мы должны оказать содействие развитию профессионального спорта, разработав комплекс мер поддержки тренеров и привлечения молодых талантливых специалистов к занятиям с детьми и молодёжью».

Пресс-служба Минспорта России

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