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Роскосмос. Завершился корпоративный семинар для молодежи Роскосмоса – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное

14.08.2020 14:39

Завершился корпоративный семинар для молодежи Роскосмоса

В Госкорпорации «Роскосмос» завершил работу корпоративный образовательный семинар Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации «Роскосмос». Ключевыми партнерами программы выступили Высшая школа государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Корпоративная академия Роскосмоса.

Образовательная программа семинара была направлена на изучение основ проектного менеджмента, а также на формирование эффективных проектных команд. В течение двух дней представители Совета работали в проектных группах по тематическим направлениям: «Создание системы взаимодействия между молодежными сообществами отрасли», «Разработка инструментов мотивации для молодых ученых и специалистов», «Цифровизация ракетно-космической отрасли» и «Оптимизация закупочной деятельности в ракетно-космической отрасли». В процессе работы участники семинара получали рекомендации от руководителей структурных подразделений Госкорпорации «Роскосмос» по соответствующим направлениям проектной сессии.

В завершение программы корпоративного семинара состоялись встречи представителей Совета с первым заместителем генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Максимом Овчинниковым, исполнительным директором по науке и инновациям Александром Блошенко, директором Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрием Шишкиным и директором Департамента цифрового развития Константином Шадриным.

В рамках семинара также были организованы деловые игры при участии экспертов НПО «Техномаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), а также встречи для обмена опытом с представителями смежных высокотехнологичных компаний российской экономики. Все мероприятия в рамках корпоративного семинара проходили в соблюдении социальной дистанции, все участники и организаторы были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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