Source: President of Russia – Kremlin

Дискуссии по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН становятся все более напряженными. Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности.

Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия.

В 2019 году Россия представила обновленную Концепцию безопасности в зоне Персидского залива. В ней прочерчены конкретные пути для эффективного разрешения клубка проблем в этом регионе. Убеждены, что проблемы можно преодолеть, если с должным вниманием и ответственностью подходить к позициям друг друга, действовать уважительно и на коллективной основе.

В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны. Односторонние подходы поиску решений не помогают.

При выстраивании целостной конструкции безопасности в зоне Персидского залива важно сохранить тот позитивный «багаж», который ценой немалых усилий удалось наработать ранее.

С учетом этого предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн формате встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана. Цель – наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД.

Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Этого можно достичь, если объединить политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона.

Призываем партнеров внимательно взвесить наше предложение. Альтернатива – дальнейшее нагнетание напряженности, повышение риска возникновения конфликта. Такого развития необходимо избежать. Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми, кто заинтересован в том, чтобы отодвинуть ситуацию от опасной черты.

Вопрос срочный. В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видео-саммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств.

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