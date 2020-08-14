М. Козлов: Костромичи свято хранят память о земляках, погибших в горячих точках

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти костромичей, погибших в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти костромичей, погибших в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе.

11 августа ровно 38 лет назад в Афганистане при исполнении интернационального долга погибли костромичи – капитан Евгений Ермаков и рядовой Андрей Тартышев. В 2013 году этот день по инициативе губернатора Сергея Ситникова СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области официально отнесен к памятным датам Костромской области.

По многолетней традиции в памятный день боевые товарищи, родные и близкие погибших военнослужащих собрались на Аллее воинских захоронений Костромского кладбища.

«Дорогие мои, родные боевые друзья! Снова мы здесь. Я глубоко убежден, что не такой силы: ни пандемии, ни других препятствий, которые бы не позволили нам собираться у памятных обелисков, на которых написаны имена наших товарищей. Мы во многом обязаны им, что сегодня стоим здесь, что мы живы. Поэтому наша святая обязанность — сделать все, чтобы эта жизнь была лучше. Наши ребята к этому очень стремились, все они хотели жить. Но им досталась иная доля. Вечная им память», — обратился к землякам Михаил Козлов, в прошлом сам участник боевых действий в Афганистане.

«Этот день, это место, люди, которые многие годы приходят сюда, действительно, делают нас родными. Мы можем себе позволить сказать и добрые слова, и пожалеть друг друга. После этих наших встреч на душе у многих становится спокойнее. Большое спасибо, что собрались. Низкий поклон всем родственникам, примите слова сочувствия. Вечная память ребятам, которые погибли, не смогли вернуться на родную землю, которые нашли упокоение здесь, на костромской земле», — обратился к участникам памятного митинга Сергей Ситников.

Михаил Козлов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню памяти костромичей, погибших в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе

На Аллее воинских захоронений состоялась лития по погибшим. Священнослужители поименно почтили память всех, кто пал в боях при исполнении служебного долга.

В ходе военных действий в Афганистане погибли 56 жителей Костромской области, 57 костромичей – выполняя задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и во время контртеррористических операций на территории Северокавказского региона. Два жителя региона погибли, выполняя задачи по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.

MIL OSI