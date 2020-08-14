Органы прокуратуры принимают меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних при осуществлении надзора в сфере реализации нацпроектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Реализуемый в Российской Федерации национальный проект «Образование» предусматривает ряд направлений по обновлению материально-технической базы образовательных организаций. В целях обеспечения образовательного процесса в рамках этих мероприятий в детские сады, школы и другие образовательные учреждения поставляются учебная литература и оборудование, проводятся ремонт и реконструкция зданий и помещений.

Органы прокуратуры на системной основе проверяют соблюдение законности в этой сфере, принимают меры, направленные на устранение нарушений, обеспечение надлежащей реализации национального проекта и привлечение виновных лиц к ответственности.

Так, проверка, проведенная прокуратурой г. Калуги, показала, что при исполнении контракта, заключенного региональным колледжем, нарушены сроки поставки книжной продукции, а ранее поставленное оборудование общей стоимостью более 2 миллионов рублей, в том числе планшеты и комплекты виртуальной реальности, до завершения учебного года не было установлено. Во исполнение требований представления прокуратуры принимаются меры по устранению нарушений, с начала учебного года оборудование будет использоваться в образовательном процессе.

В Приморском крае прокурорской проверкой выявлено, что в одну из организаций дополнительного образования не поставлено 5 учебных наборов на сумму свыше 200 тысяч рублей, которые подлежали установке до 1 июля.

В общеобразовательную школу в Тульской области в срок не поставлены компьютерное оборудование и офисная техника. Для обеспечения интересов детей и восстановления законности прокурорами в адрес руководителей образовательных учреждений и организаций-поставщиков внесены представления. По требованию прокуратуры ведется работа по обеспечению поставки материалов и учебного оборудования. Также прокуратурой инициирована уголовно-правовая оценка указанных фактов.

Прокуратура Забайкальского края добилась устранения подрядной организацией нарушений, допущенных при капитальном ремонте спортивного зала в средней школе с. Семиозерный. С хозяйствующего субъекта взыскана неустойка в связи с просрочкой исполнения контракта.

Прокурорские проверки на данном направлении продолжаются, устранение выявленных нарушений законности контролируется.

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