После вмешательства Красноярской транспортной прокуратуры в аэропорту Северо-Енисейск установлена приаэродромная территория

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Красноярской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения воздушного законодательства при установлении приаэродромных территорий, необходимых для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропортов и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Проверка показала, что оператором аэродрома Северо-Енисейск, расположенного Красноярском крае, длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и осуществлении строительства объектов недвижимости, находящихся вблизи аэродрома.

Транспортный прокурор направил в Емельяновский районный суд Красноярского края иск о возложении на Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» обязанности разработать и направить на согласование с Федеральным агентством воздушного транспорта проект решения об установлении приаэродромной территории в аэропорту Северо-Енисейск.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда исполнено. Приказом Федерального агентства воздушного транспорта для аэропорта Северо-Енисейск установлена приаэродромная территория.

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