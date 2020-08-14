Прокуроры наделены дополнительными полномочиями по сокращению числа проверок предпринимателей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов издал приказ о внесении изменений в перечень оснований для исключения проверок хозяйствующих субъектов из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Указанные изменения обусловлены законодательными новеллами. Так, Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнены нормой, наделяющей глав регионов правом вносить в 2020 году мотивированные представления об аннулировании запланированных мероприятий по контролю.

Кроме того, основания для исключения проверок из ежегодного плана в связи ограничительными мерами на период пандемии теперь распространяются и на муниципальный контроль.

Полномочия осуществлять соответствующую корректировку ежегодного плана предоставлены прокуратурам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним специализированным прокуратурам.

Работа по снижению нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов остается приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры.

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