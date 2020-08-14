Специалисты аварийно-спасательной службы АО «Газпром газораспределение Север» провели тренировочные занятия

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 августа 2020, 14:45

В рамках мероприятий по подготовке персонала подразделений аварийно-спасательной службы к осенне-зимнему периоду 2020–2021 гг. в АО «Газпром газораспределение Север» проведены учебно-тренировочные занятия.

Основной целью тренировок является закрепление навыков персонала при отработке действий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на сетях газораспределения и газопотребления, а также повышение уровня подготовки сотрудников службы.

«Данные мероприятия позволяют выявить основные недостатки и нарушения, напрямую влияющие на безопасность персонала и окружающих лиц при выполнении технологических операций специалистами, и исключить их при реальной работе», — рассказал главный инженер АО «Газпром газораспределение Север» Дмитрий Заярный.

Практические навыки с соблюдением всех необходимых мер безопасности сотрудники отрабатывали на учебно-тренировочном полигоне компании, а также на объектах при осуществлении контрольных вызовов.

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