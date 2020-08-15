В Алтайском крае после проверки прокуратуры работникам мелькомбината выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 3,8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Бийска Алтайского края провела проверку исполнения законодательства об оплате труда.

Установлено, что акционерное общество «Новосибирский мелькомбинат» не выплатило заработную плату 84 работникам за период с января по май 2020 года в размере более 3,8 млн рублей.

Прокурор г. Бийска с учетом периодов задолженности возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) в отношении административного органа предприятия – управляющей компании АО «Сила Сибири». Государственной инспекцией труда Алтайского края юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения.

Кроме того, руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

В результате принятых мер реагирования работникам зерноперерабатывающей компании выплачена задолженность по заработной плате.

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