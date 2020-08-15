В Красноярском крае прокуратура защитила жилищные права несовершеннолетних

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ленинского района г. Красноярска Красноярского края провела проверку исполнения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Установлено, что родители четверых детей с использованием средств материнского капитала приобрели жилые помещения. В установленный законодательством срок они не исполнили нотариальное обязательство об оформлении жилья в общую долевую собственность с детьми.

Выступая в защиту жилищных прав несовершеннолетних, прокурор направил в суд 2 исковых заявления о признании за детьми права долевой собственности на жилые помещения.

Суд удовлетворил требования прокурора.

В настоящее время судебные решения исполнены, права несовершеннолетних на жилье восстановлены.

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