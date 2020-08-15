Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное15.08.2020 14:55

Космонавт Олег Артемьев на форуме «Машук-2020»

Госкорпорация «Роскосмос» выступает партнером образовательной программы первой смены «Глобальные вызовы» Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020». С 11 по 14 августа 2020 года в рамках трека «Наука и технологии» состоялась онлайн-встреча участников форума с Героем России, космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым на тему: «Освоение космоса, как важный фактор технологического развития страны».

Олег Артемьев рассказал о своем становлении в космической профессии: «Я отношусь к тем космонавтам, кто с детства не мечтал о звёздах. Но раньше считалось, что у космонавтов — лучшее образование, поэтому я и поступил в университет, где давали знания будущим покорителям космоса. Во время учёбы в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана я познакомился с известным космонавтом Владимиром Соловьевым. От него и „заразился“ космосом».

Участники форума задали спикеру большое количество вопросов о подготовке к космическим полетам, произошедших и возможных внештатных ситуациях на борту пилотируемого корабля и Международной космической станции, психологии межличностных отношений во внеземном пространстве, особенностях питания в невесомости и перспективах в карьере космонавтов. Олег Артемьев отметил, что в настоящее время набор в отряд космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» является открытым, и для будущих покорителей космоса совершенно неважны отменное здоровье или уникальные физические возможности.

«На начальном этапе достаточно сдать нормы ГТО, а остальному научат. Были у нас кандидаты, которые не умели плавать, недостаточно быстро бегали. Но все эти навыки можно получить благодаря тренировкам. Главное, что нужно уметь — справляться с внештатными ситуациями. Потому что космос не прощает промахов», — рассказал Олег Артемьев.

Особое внимание спикера было уделено популяризации космонавтики в России, именно поэтому большая часть его работы посвящена ведению социальных сетей. Блоги на сайтах «ВКонтакте», Instagram, YouTube — часть площадок, где Герой России освещает свою работу и рассказывает широкой аудитории о своей уникальной профессии. Подходит к этому максимально ответственно, лично отвечая на многочисленные вопросы зрителей.

«Ваша задача — учиться, развивать свой интеллект, физическую форму и навыки. Тратьте любую свободную минуту на физкультуру, здоровый образ жизни, на изучение самых различных наук, даже тех, к которым никогда не приближались», — напутствовал участников форума космонавт Роскосмоса.

MIL OSI