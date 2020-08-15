Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с обрушением горной породы на шахте

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с обрушением горной породы на шахте «Ерунаковская-8», в результате которого получили травмы 4 человека.

На место происшествия выехал прокурор Новокузнецкого района Кузбасса.

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