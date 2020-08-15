Результаты проверок и расследование уголовных дел по фактам чрезвычайных происшествий с детьми – на особом контроле Генпрокурора России

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в центральном аппарате Генпрокуратуры России продолжается мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.

За прошедшую неделю в рамках этой работы организован ряд проверок, результаты которых находятся на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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Актуальность проблемы оставления детей без присмотра летом как никогда высока: несчастные и трагические случаи с участием детей, находящихся без родительского внимания в этот период, к сожалению, нередки. Опасность подстерегает детей где угодно: в водоемах, на транспорте, при неосторожном обращении с огнем и т.д. Но часто к трагедии приводит безответственное поведение родителей: нередки случаи падения детей из окон многоквартирных домов, гибели от удара током, на водоемах, заброшенных площадках и т.п.

Так, прокуратурой Республики Бурятия организованы проверки по фактам смерти двух 5-летних мальчиков от удара электрическим током в Джидинском и Селенгинском районах. Уже установлено, что дети получили несовместимые с жизнью травмы от случайного контакта с проводами, которые самовольно подключили родители после отключения света за неоплаченные счета. Прокуроры проверят законность действий сетевых организаций по отключению электричества, а также полноту принимаемых уполномоченными органами мер по выявлению неблагополучных семей.

Прокуратура Курганской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту смерти от поражения электрическим током 15-летнего подростка. Девочка получила травму, наступив на поврежденный электрический удлинитель, который ее отец использовал для подключения электропилы.

Прокуратура Тверской области взяла на контроль уголовное дело по факту гибели при пожаре в Селижаровском районе семьи из 4 человек, в том числе двух детей. Возгорание частного деревянного дома произошло в ночь на 10 августа после распития взрослыми спиртных напитков. Председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав внесено представление об устранении нарушений при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

Прокуратура Самарской области контролирует ход следствия по уголовному делу по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Поводом послужила гибель 4 человек, включая 3 детей, при пожаре в СНП «Южные сады» Волжского района. Прокуратурой также проводится проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и эксплуатации электрооборудования.

Прокуратурой Волгоградской области проводятся проверки по фактам гибели и причинения вреда здоровью детей в ДТП. В Еланском районе сотрудник полиции, следуя на автомобиле в населенном пункте, превысил скорость и сбил 7-летнего велосипедиста. Прокурор взял под контроль ход следствия по уголовному делу, а также внес представление начальнику ОМВД района в связи с нарушениями в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествий. На трассе «Каспий» произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет были доставлены в больницу. Прокурором контролируются результаты проводимой полицией проверки, в ходе которой устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних.

Прокуратурой Тюменской области проверяются обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали 2 девочки. 9 августа в поселке Винзили водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил детей и скрылся. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в ходе которого проводится судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного пострадавшим вреда. Кроме того, прокурор направил в ОГИБДД информацию об активизации работы по выявлению водителей, управляющих автомобилями в пьяном виде.

Прокуратура Саратовской области контролирует ход следствия по уголовному делу о гибели ребенка, оставленного в автомобиле с работающим двигателем (машина покатилась под откос и затонула). Прокуроры также проверят работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В Чувашской Республике за последние 10 дней произошло 6 происшествий, связанных с падением детей из окон. 3 случая закончились летальным исходом. Прокурорами взяты на контроль все процессуальные проверки по данным фактам. В некоторых случаях из-за ненадлежащей профилактической работы с родителями прокурорами внесены представления в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью предупреждения подобных фактов прокуратурой подготовлен и выпущен в эфир ряд тематических видеопрограмм.

Прокуратура Новосибирской области выясняет обстоятельства падения годовалого мальчика из окна квартиры, расположенной на 10 этаже.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа контролирует ход расследования уголовных дел, возбужденных по материалам прокурорской проверки по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Поводом послужили факты систематического истязания жительницей Тазовского района четверых детей, взятых под опеку. Выяснилось, что уполномоченные должностные лица формально проверяли условия проживания подростков, фиксировали, но не передавали в компетентные органы сведения о наличии у них телесных повреждений. В связи с ненадлежащей работой сотрудников органов опеки и попечительства, системы образования и здравоохранения в адрес главы администрации района внесено представление. Уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц будет дана в ходе предварительного следствия.

Прокуратурой Костромской области организована проверка по факту смерти 13-летней девочки и травмирования 13-летнего мальчика в результате обрушения железобетонной плиты недостроенного бесхозяйного здания в Сусанинском районе. Установлено, что строительство было приостановлено еще в 80-х годах, объект не огорожен. В целях устранения нарушений прокуратурой в адрес главы городского поселения Сусанино внесено представление. Ход следствия контролируется.

Прокуратурой Челябинской области организована проверка в связи с обрушением на ребенка 11 августа потолочной штукатурки в доме барачного типа 1953 года постройки в г. Златоусте. Несовершеннолетний не пострадал, однако по данному факту проводится доследственная проверка. Дается оценка действиям сотрудников управляющей компании и качества предоставляемых ими услуг. Также прокурор проверяет исполнение требований жилищного законодательства на предмет наличия оснований для признания дома аварийным и расселения жильцов, правомерность действий (бездействия) органа местного самоуправления.

В Республике Татарстан прокуратурой взяты на контроль расследование уголовного дела и результаты проверки в связи с падением шкафа на ребенка в детском саду. Выяснилось, что ребенок не был направлен для обследования в больницу, а должностные лица учреждения не организовали соответствующее расследование.

Прокуратурой Калининградской области организована проверка по факту травмирования 5-летнего мальчика и 9-летней девочки, которые находились с родителями в палаточном лагере в лесу около г. Балтийска. При разведении костра произошла детонация минного взрывателя, предположительно, времен Великой Отечественной войны. В результате дети получили осколочные ранения и были госпитализированы. В настоящее время мальчик уже выписан из больницы, девочка продолжает получать лечение. По требованию прокуратуры г. Балтийска администрацией незамедлительно приняты меры для предотвращения возможных повторных фактов. Установлен запрет на посещение леса в районе пос. Павлова, на дорогах по направлению к месту происшествия выставлены посты охраны, приняты меры по организации обследования расположенного вблизи места происшествия лесного массива на предмет выявления взрывоопасных предметов. Проводится прокурорская проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности. Ход доследственной проверки контролируется прокуратурой области.

Прокуратура Тюменской области проводит проверку в связи с гибелью двух братьев (2012 и 2014 г.р.) в реке Тобол. Прокуратурой в адрес главы Ярковского района внесено представление в связи с недостаточностью принимаемых мер по обеспечению безопасности населения на воде.

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Органами прокуратуры надзор за соблюдением прав несовершеннолетних будет продолжен. Результаты проверочных мероприятий, а также ход следствия по уголовным делам остается на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

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