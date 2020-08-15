Состояние законности в сфере реализации национальных проектов – на постоянном контроле Генпрокуратуры России

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По указанию Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова органами прокуратуры ведется системная работа по выявлению и пресечению нарушений при реализации национальных проектов.

За прошедшую неделю прокурорами выявлено свыше 600 нарушений закона в указанной сфере, внесено более 400 актов реагирования, инициировано возбуждение 9 уголовных дел.

Так, в Самарской области по требованию прокуратуры в 5 детских медучреждениях на эксплуатируемые рентгеновские аппараты получены санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности их использования.

Органы прокуратуры Липецкой области в судебном порядке добиваются обеспечения 3 детей-инвалидов необходимыми лекарственными препаратами.

Удовлетворены иски прокуроров о проведении капитального ремонта в 3 многоквартирных домах (Тверская область), установлении конкретных сроков расселения 6 аварийных зданий (Красноярский край), предоставлении семье благоустроенной квартиры взамен непригодного жилья (Самарская область).

Нижегородским межрайонным природоохранным прокурором пресечена незаконная (без лицензии) предпринимательская деятельность организации на полигоне отходов. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В суд предъявлено исковое заявление, в котором потребовано обязать организацию понизить выбросы загрязняющих веществ до нормативов.

По-прежнему наибольшее количество выявляемых прокурорами нарушений связано с неисполнением требований законодательства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

К примеру, только в Краснодарском крае с начала текущего года по постановлениям органов прокуратуры к административной ответственности привлечено более 60 должностных лиц – заказчиков с назначением им штрафов на общую сумму свыше 3 млн руб.

Благодаря прокурорскому вмешательству в Калужской области признано недействительным дополнительное соглашение к контракту на строительство объездной дороги в г. Калуге стоимостью 586 млн руб., предусматривающее неправомерное авансирование.

В республиках Ингушетия, Тыва и Челябинской области прокурорами инициировано возбуждение уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по фактам оплаты заказчиками непоставленного оборудования и невыполненных работ на общую сумму 52,4 млн руб. при исполнении контрактов на благоустройство тротуаров, детского парка и реконструкцию водозабора и водопровода.

В Новгородской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в связи с полной оплатой контракта стоимостью свыше 15 млн руб., несмотря на невыполненные работы по капитальному ремонту фасада районного дома творчества.

Работа в данном направлении продолжается.

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