Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills15.08.2020 09:00

Старт чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

В понедельник, 17 августа 2020 года, в 12:00 по московскому времени состоится торжественная церемония открытия первого этапа V Корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Чемпионат проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности России.

Первый этап корпоративного чемпионата пройдет с 17 по 30 августа в дистанционном и распределенном формате. В течение двух недель на 30 площадках организаций Госкорпорации «Роскосмос» и учебных заведений-партнеров за медали будут бороться 109 участников из 25 предприятий Роскосмоса по 13 компетенциям. В распределенном формате — компетенции: «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника», «Инженерия космических систем», а в дистанционном формате — «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная автоматика», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Инженер-технолог», «Охрана труда», «Рекрутер», «Электромонтаж» и «Интернет-маркетинг».

Проведение соревнований по данным компетенциям способствует популяризации инженерно-технических специальностей и профессий российской ракетно-космической отрасли среди молодежи, а также формированию навыков практического решения конструкторских задач по созданию и работе с ракетно-космической техникой.

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Прямая трансляция. Начало: 17 августа, 11:45 мск

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