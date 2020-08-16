Генпрокуратура России поручила проверить родителей, опубликовавших в социальных сетях видео с издевательствами над младенцем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка в связи с размещенными в сети Интернет кадрами жестокого обращения отца с новорожденной девочкой, снятыми в одном из районов г. Сочи. Соответствующие поручения даны прокурорам Краснодарского края и г. Москвы.

Установлено, что мужчина, запечатленный на видео, является жителем г. Москвы, женщина – уроженкой г. Белгорода. Указанные лица прибыли на территорию города Сочи в первом полугодии текущего года, где у них в июне родился ребенок.

В настоящее время семья обнаружена в лесном массиве Хостинского района города Сочи, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Младенец передан в медицинское учреждение. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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