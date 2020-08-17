В Тульской области осуждены работники автотранспортного предприятия, по вине которых погиб человек

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Богородицкий районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих работников автотранспортного предприятия. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 2 ст. 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекший по неосторожности смерть человека), ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что 30 октября 2018 года мужчина, работая контролером технического состояния автотранспортных средств Богородицкого обособленного подразделения ООО «Тульская транспортная компания», выпустил в эксплуатацию для перевозки пассажиров технически неисправный автобус. После этого водитель данного транспортного средства допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к опрокидыванию автобуса во время следования по маршруту. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один пассажир.

Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности подсудимых и приговорил каждого из них к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Одному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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