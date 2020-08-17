Г. Карелова: В условиях новых вызовов велика значимость диалога женщин-парламентариев

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ приняла участие в 13-й сессии Саммита женщин-председателей парламентов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в 13-й сессии Саммита женщин-председателей парламентов. Участники обсудили проблемы здравоохранения, изменения климата, последствий пандемии, устранения препятствий в расширении экономических прав и возможностей женщин, а также рассмотрели эффективные парламентские меры реагирования на актуальные вопросы.

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Галина Карелова отметила, что для России и всего мира 2020 год особенный – год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Победы, которая заложила основы современного миропорядка, безопасности и сотрудничества.

В нашей повестке тема расширения экономических прав и возможностей женщин должна получить дальнейшее развитие. В том числе благодаря синергии опыта всех стран

«В нашей повестке тема расширения экономических прав и возможностей женщин должна получить дальнейшее развитие. В том числе благодаря синергии опыта всех стран. В этом плане в России действует целостная система мер. Активно реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин. Каждый год она дополняется новым содержанием. Женщины успешно осваивают компетенции в информационных, цифровых, высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Сегодня уже 50 процентов девочек связывают свою карьеру с точными науками», — сообщила Галина Карелова.

Она подчеркнула, что 2020 год – это год, когда многие страны столкнулись с новой коронавирусной инфекцией. Мир за короткое время стал другим. В этих условиях велика значимость диалога женщин – парламентариев.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в 13-й сессии Саммита женщин-председателей парламентов в формате видеоконференцсвязи

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Галина Карелова

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Елена Бибикова

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13-я сессия Саммита женщин-председателей парламентов в формате видеоконференцсвязи

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13-я сессия Саммита женщин-председателей парламентов в формате видеоконференцсвязи

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова приняла участие в 13-й сессии Саммита женщин-председателей парламентов в формате видеоконференцсвязи

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Галина Карелова проинформировала участников саммита о том, что российский парламент в кратчайшие сроки внес необходимые изменения в законодательство. «Нормативно отрегулированы дистанционные формы занятости, цифровые сервисы, дистанционное образование. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина реализованы беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. От прямых выплат на каждого ребёнка — до помощи родителям, потерявшим работу. Все это позволило тысячам женщин сохранить доходы, занятость, стабилизировать финансовую устойчивость семей».

Вице-спикер СФ отметила, что российский опыт высоко оценен и рекомендован Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), реализующей программы поддержки женщин в экономической сфере, для использования в других странах. Галина Карелова предложила ЮНИДО в рамках очередной Ассамблеи Межпарламентского союза поделиться своими проектами.

«Россия всегда открыта для дискуссий. Уверена, что наша сегодняшняя встреча откроет новые возможности для действий парламентов по расширению экономических и социальных прав женщин», — сказала Галина Карелова.

В заключение она пригласила участниц саммита продолжить обсуждение женской повестки на третьем Евразийском женском форуме в сентябре 2021 г. в Санкт-Петербурге.

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